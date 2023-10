Der US-Pharmakonzern Eli Lilly drückt bei der Krebsbekämpfung aufs Gas und sorgt zugleich mit einem Diabetes-Mittel für Fantasie. An der Börse wird dies mit einem frischen Allzeithoch belohnt

Das „Who is Who“ der weltweiten Pharma- und Biotech-Branche im Bereich Onkologie gibt sich ab diesen Freitag in Spanien für fünf Tage die Klinke in die Hand. Rund 2500 Teilnehmer werden auf der vielbeachteten ESMO-Konferenz in Madrid zwischen 20. und 24. Oktober erwartet. Die Tatsache, dass Krebs die zweithäufigste Todesursache in der Bevölkerung ist, unterstreicht die Wichtigkeit dieses jährlichen Treffens. Bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten vorne mit dabei ist Eli Lilly. Der US-Konzern hat sich bereits vor mehr als 50 Jahren der Tumorbekämpfung verschrieben.