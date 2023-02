von Nils Wischmeyer Der iShares Core MSCI World ETF ist für viele Anleger das Basisprodukt für ihren Portfolio-Aufbau. Er wird oft Einsteigern empfohlen. Doch wer genau hinschaut, merkt: Es gibt Haken und Risiken

Der ETF

Er ist meist die erste Empfehlung für Einsteiger, gilt als sichere Ausgangsbasis für Fortgeschrittene und selbst viele Profianleger dürften einige Anteile halten. Die Rede ist vom iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983), der seit 14 Jahren (Auflagedatum: 25. September 2009) den MSCI World und damit den wichtigsten Aktienindex der Welt trackt. In den vergangenen fünf Jahren erzielte er eine Rendite von 6,22 Prozent pro Jahr. Mögliche Gewinne aus dem Investment reinvestiert der mehr als 40 Mrd. US-Dollar schwere Passivfonds, ist also zum einen thesaurierend – und zum anderen ziemlich groß. Das spricht dafür, dass es ihn auch in einigen Jahren noch geben wird. Die Gesamtkosten (TER) liegen mit 0,20 Prozent im Jahr im Mittelfeld.