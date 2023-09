Warren Buffett (l.) und Charlie Munger: Die beiden Haudegen machen seit Jahrzehnten vor, wie Value Investing funktioniert

von Nadine Oberhuber Das Value-Investing feiert ein großes Comeback. Investorenlegende Warren Buffett betreibt es seit 60 Jahren. Und viele Fondsmanager eifern ihm nach

Es gebe nur einen, der ihm an diesem Tag Konkurrenz mache, sagt Warren Buffett und guckt sehr ernst: „Prinz Charles“. An diesem Samstag Mitte Mai wird in England der ewige Kronprinz zum König gekrönt. Fernsehsender weltweit verfolgen das Ereignis live – genau zeitgleich mit der Hauptversammlung von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Es ist einer dieser Auftritte, die die Investorenlegende auskostet: „Deswegen haben wir auch unseren eigenen Prinz Charles hier“, witzelt Buffett.