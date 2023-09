Renk

Renk zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Antriebstechnik. Dabei entfallen 70 Prozent des Umsatzes auf die Rüstungsindustrie – einer absoluten Boombranche. Ob deutscher Leopard, britischer Ajax oder französischer Leclerc – in all diesen Panzern stecken Getriebe von Renk, genau wie in Marineschiffen. Obwohl einer der wichtigsten Rüstungsbetriebe des Landes, blieb das Unternehmen bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine weitgehend unter dem Radar. Renk beliefert 30 Landstreitkräfte auf der ganzen Welt, dazu 40 Marinen. Aber auch in Windrädern oder Wärmepumpen steckt Technologie von Renk. Jetzt folgt also der Schritt aufs Parkett: Noch in diesem Jahr soll der Börsengang stattfinden, je nachdem, wie günstig die Rahmenbedingungen sind. Der geplante Gang an die Börse wäre schon der zweite in der Unternehmensgeschichte: Von 1923 bis 2020 war Renk bereits an der Börse notiert. Nach mehreren Eigentümerwechseln kaufte 2020 der Finanzinvestor Triton das Unternehmen von der VW-Tochter MAN und nahm es von der Börse. Triton setzte die ehemalige Rheinmetall-Managerin Wiegand als neue Chefin ein. Sie steht seit Mai 2021 an der Unternehmensspitze. Den Schritt an die Börse bezeichnete Wiegand als den „nächsten logischen Schritt auf dem Wachstumspfad“. Der Schritt dürfte sich auch für Triton lohnen: Der Investor hatte Renk für 700 Mio. Euro übernommen, im Kontext der „Zeitenwende“ und den anvisierten Ausgabesteigerungen für Rüstung dürfte das Unternehmen nun mit 2,5 Mrd. bis 3 Mrd. Euro bewertet werden, wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Finanzkreise berichtet. Triton wolle aber auch nach dem Börsengang Mehrheitseigner bleiben, heißt es von dem Unternehmen, trotzdem werde ein relevanter Streubesitz angestrebt.

