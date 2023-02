von Wolfgang Hagl Dank erfolgreicher Serienformate lockt der Streaminganbieter wieder mehr Abonnenten an. Auch an der Börse hat sich die Netflix-Aktie nach dem Ausverkauf des vergangenen Jahres zurückgemeldet

Wenn am 12. März in Hollywood zum 95. Mal die Oscars verliehen werden, könnte eine deutsche Produktion groß abräumen. Das Weltkriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ ist in neun Kategorien nominiert. Unter anderem zählt die Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque zu den Kandidaten für eine Auszeichnung als bester Film. Für Jubelstimmung dürfte die Ankündigung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences nicht nur bei Regisseur Edward Berger und der Berliner Produktionsfirma Amusement Park Film gesorgt haben. Auch in der kalifornischen Konzernzentrale von Netflix sollte die Freude groß sein. Der weltgrößte Streaminganbieter hat „Im Westen nichts Neues“ in Auftrag gegeben und über sein Portal ausgestrahlt.