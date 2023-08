von Stefan Schaaf Beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole dominierte dieses Jahr das Tagesgeschäft bei den Zinsen. Doch auch langfristig werde die Inflationsbekämpfung nicht einfacher, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde einräumte. Das habe verschiedene Gründe

Als Top-Experte gilt es immer in seinem Metier Bescheid zu wissen und ein wichtiges Gesicht machen zu können – insbesondere in den Zeiten der Videokonferenzen. Dies gilt auch für die Notenbanker und ihre Beobachter, die sich am Wochenende über das beim Symposium in Jackson Hole Gesagte beugten und ihre Auswirkungen für die Kapitalmärkte interpretierten. Nun mag es an der Ferienzeit liegen, doch viele von denen, die ansonsten 30 Sekunden nach einem Zinsentscheid schon ihre Meinung dazu herausposaunen, schweigen zu den Ergebnissen des diesjährigen Notenbank-Symposium der Federal Reserve im beschaulichen Jackson Hole in den Bergen von Wyoming.