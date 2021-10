#8 National Council for Social Security Fund (China)

Das National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China – so der vollständige Name des Staatsfonds – verwaltete laut dem SWFI zuletzt umgerechnet rund 447,4 Milliarden Dollar. Das bedeutete Platz acht im Ranking. Anfang 2020 hatte der Fonds noch mit etwa 325 Milliarden Dollar auf Platz zehn gelegen. Er war 2000 gegründet worden, um die soziale Absicherung der Volksrepublik sicherzustellen. Einen Großteil der Rücklagen machen laut Medienberichte Anteile an Staatsunternehmen aus.