Amsterdam/Paris/Brüssel/Lissabon

#4 Knapp vor London liegt Euronext. Die „Mehrländerbörse“ betreibt die Marktplätze in Paris (Bild), Brüssel, Lissabon und an ihrem Sitz Amsterdam. Die Marktkapitalisierung aller an den Euronext-Börsen gelisteten Unternehmen belief sich im Juni 2018 auf umgerechnet 4649 Milliarden US-Dollar. Das waren 19,1 Prozent mehr als noch im Vorjahresmonat. Ein Großteil des Zuwachses geht aber auf Wechselkursschwankungen zurück. In Euro berechnet betrug das Plus 5,4 Prozent.