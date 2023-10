Erstmals seit Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen unverändert gelassen. Vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden Inflation und der sich eintrübenden Konjunktur erwarten Ökonomen nun eine Phase stabiler Zinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) legt im Kampf gegen die Inflation nach zehn Zinserhöhungen in Serie erstmals eine Zinspause ein. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag auf ihrer auswärtigen Zinssitzung in Athen, die Schlüsselzinsen nicht anzutasten. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit weiterhin auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent. Der Leitzins bleibt bei 4,50 Prozent. „Die zukünftigen Beschlüsse des EZB-Rats werden dafür sorgen, dass die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf ein ausreichend restriktives Niveau festgelegt werden“, erklärten die Eurowächter.

Bei der Festlegung der angemessenen Höhe und Dauer des restriktiven Niveaus werde der EZB-Rat auch künftig einen „datengestützten Ansatz“ verfolgen. Damit hat die Euro-Notenbank auf ihrem im Sommer 2022 eingeleiteten Straffungskurs nun voraussichtlich bis auf weiteres den Zinshöhepunkt erreicht. Die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft war zuletzt deutlich zurückgegangen. Im September sank sie auf 4,3 Prozent von 5,2 Prozent im August. Noch im Herbst 2022 hatte die Rate zeitweise über zehn Prozent gelegen. Die Teuerung liegt aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie die Zielmarke der Euro-Notenbank von zwei Prozent.

Bei der Entscheidung der EZB dürfte auch die eingetrübte Konjunktur im Euroraum eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Wirtschaft hatte einer Umfrage zufolge zuletzt ihre Talfahrt beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Industrie und Service-Sektor zusammen – sank im Oktober um 0,7 auf 46,5 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit rund drei Jahren. Zudem dürfte die Wirtschaft in Deutschland im Sommerquartal laut Bundesbank geschrumpft sein. Geht die Wirtschaftsleistung im laufenden vierten Quartal abermals zurück, wird von einer „technischen Rezession“ gesprochen.

Kommt jetzt eine Phase stabiler Zinsen

Darüber hinaus ist für die Währungshüter der eskalierte Nahost-Konflikt als neuer Unsicherheitsfaktor hinzugekommen, der sich unter anderem auf die Energiepreise auswirken könnte. Mit Spannung wird daher erwartet, wie sich EZB-Präsidentin Lagarde zur Konjunktur und zum weiteren Zinspfad äußern wird. Dabei steht die Frage im Raum, ob sie die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen explizit offenhält oder ob sie eher einen neutralen Ausblick gibt und dabei die Datenabhängigkeit jedweder Entscheidung betont.

Zinsen Notenbanken werden für die Zinsen immer unwichtiger Die Renditen für Staatsanleihen steigen und steigen – obwohl die wichtigen Notenbanken eine Pause bei den Leitzinserhöhungen machen. Die anstehenden Zinssitzungen von EZB und Fed werden für die Märkte nicht mehr relevant. Andere Faktoren bestimmen längst die Kurse

Laut einer jüngst erhobenen Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters rechnet eine Mehrheit der Volkswirte damit, dass die EZB den Einlagensatz bis zur Jahresmitte 2024 konstant halten wird. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sagte, die EZB habe „anders als die US-Notenbank, die den Leitzins auf knapp 5,5 Prozent angehoben hat, im kommenden Jahr keinen Spielraum, ihre Zinsen wieder zu senken“. Auch Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust rechnet mit einer „Phase stabiler Zinsen“. Die Daten, anhand derer die EZB ihre Zinsentscheidungen von Sitzung zu Sitzung prüfe, dürften aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Anlass zu weiteren Zinserhöhungen geben.

Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte, dass es für Zinssenkungen noch zu früh sei: „Dafür muss die Inflation weiter zurückgehen. Vor allem wegen hoher Lohnabschlüsse und Risiken bei den Energiepreisen ist nicht garantiert, dass das so kommt.“