von Stefan Schaaf Vermögensverwaltung kann auch nachhaltig sein. Sieben Anbieter glänzen beim diesjährigen Ranking von Capital mit sehr guten Ergebnissen

Atomkraft? „Nein danke“, befindet die Commerzbank, wenn es um die Vermögensverwaltung für wohlhabende Kundinnen und Kunden geht. Im sogenannten Wealth Management verzichtet die zweitgrößte börsennotierte Bank des Landes auf Investitionen in Unternehmen, die in der Förderung von Uran oder der Stromerzeugung mittels Kernenergie aktiv sind. Gleiches gilt für die Öl- und Gasförderung in der Arktis, das umstrittene Fracking oder den Abbau von Ölsanden.