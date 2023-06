von Stefan Schaaf Wo lohnt sich noch die Extragebühr für einen aktiven Fondsmanager? Die große Analyse von Capital und Greiff Research verrät: vor allem in den Nischenmärkten

Auch rund ein Jahr nach der Zinswende sind 6,5 Prozent Rendite für eine fünfjährige Staatsanleihe aus Europa noch immer sehr ordentlich. Man muss dafür noch nicht mal auf Bonität verzichten, nur die Eurozone muss man verlassen und ein Währungsrisiko in Leu eingehen: Der Leu ist die Währung Rumäniens, und rumänische Anleihen sind eines der Erfolgsgeheimnisse des Degussa Bank – Universal Rentenfonds. Darüber hinaus legt er auch in Montenegro und der Republika Srpska an, dem serbischen Teilstaat in Bosnien-Herzegowina.