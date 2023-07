Ist der Hörgerätehersteller Sonova ein gutes Investment? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von „Aktien fürs Leben“. Außerdem: Warum das Aufzugsgeschäft von Kone abheben könnte und ob Yahoo tatsächlich an die Börse zurück sollte

Einer der größten Hersteller von Hörgeraten auf der Welt kommt aus der Schweiz: Sonova. In Deutschland kennen viele die Firma über ihre Vertriebstochter Geers. Sonova hat kürzlich große Teile des deutschen Sennheiser-Geschäfts übernommen und investiert in neue Produkte wie Kopfhörer und Hörgeräte.

Die alternde Gesellschaft könnte Sonova bald zusätzliches Geschäft bringen. Trotzdem hat die Aktie in den vergangenen 18 Monaten stark gelitten: von knapp 400 Franken im April 2022 ging es abwärts auf nun gut 230 Franken. Das klingt erst mal schlecht, langfristig betrachtet ist die Perfomance aber gut. „Es ist ein sehr intakter Aufwärtstrend“, sagt Aktienexpertin Petra Ahrens. Sie diskutiert das Potenzial der Sonova-Aktie mit Capital-Chefredakteur Timo Pache in der neuen Folge des Vermögens-Podcasts „Aktien fürs Leben“.

Außerdem geht es darin um den Aufzug- und Rolltreppenhersteller Kone. Das Unternehmen hat inzwischen mehr als 60.000 Mitarbeitende, 550.000 Kunden und bewegt schätzungsweise pro Tag eine Milliarde Menschen. Allerdings dürfte das strauchelnde Neugeschäft im Bausektor ein Grund dafür sein, dass die Kone-Aktie zuletzt verlor. Dennoch hält Börsenexpertin Ahrens es für ein solides Unternehmen, das attraktiv ist für Anlegerinnen und Anleger.

Ebenfalls Thema im Podcast: Yahoo will wieder an die Börse. Doch ob das so eine gute Idee ist – Pache und Ahrens erötern, wie aussichtsreich ein IPO wirklich wäre.