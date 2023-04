von Christian Ingerl Die Aktie des Anlagenbauers Dürr dümpelt derzeit glanzlos vor sich hin. Im Zuge der Zahlenpräsentation zum ersten Quartal könnte es zu einer Einstiegsgelegenheit kommen

Das „Who is Who“ der heimischen Maschinenbauer hat sich in den vergangenen Tagen auf der Hannover Messe präsentiert und dabei gezeigt, dass „Made in Germany“ immer noch ein internationales Qualitätssigel ist. Für ein Highlight sorgte dabei Dürr, die eine komplett neue Softwarelösung zur Steuerung eines Automobilwerks vorstellten, mit der sich ein nahtloser Lebenszyklus für jedes einzelne Fahrzeug erstellen lässt.