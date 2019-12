Trotz Brexit und Handelskonflikten in Europa investieren? Das kann sich lohnen. Denn auch im unsicheren politischen Umfeld zeigen Europas Top-Unternehmen Stärke. Viele Anleger trauen ihnen zu, sich auch in schwierigen Zeiten konstant besser zu entwickeln als die Mitbewerber. So hält die Peergroup „Aktien Europa“, in der nach Definition der Experten der Ratingagentur Scope alle Fonds zusammengefasst werden, die mindestens 90% des Fondsvermögens in europäische Aktien investieren, heute ein Gesamtvermögen in Höhe von mehr als 200 Mrd. Euro*.

Mit mehr als 450 Fonds ist „Aktien Europa“ die zweitgrößte Vergleichsgruppe für Aktienfonds überhaupt. Viele von ihnen behaupten sich bereits seit Jahrzehnten am Markt: 81 Fonds in dieser Kategorie haben einen Track Record von mehr als 20 Jahren, weitere 173 von mehr als zehn Jahren. Im Durchschnitt beträgt die Wertsteigerung der Fonds in der Gruppe „Aktien Europa“ in den vergangenen fünf Jahren 5,2% p.a.

Im Ranking der Analysten von Scope erreichten insgesamt 123 Fonds der Vergleichsgruppe die Top-Ratings „A" (sehr gut) oder „B" (gut).



Die Bewertung der Fonds und die Erstellung der Ranglisten basieren auf der seit mehr als 20 Jahren etablierten Methodik der Ratingagentur Scope. Die Bewertungen reflektieren stets die relevantesten Rendite- und Risikoaspekte eines Fonds. Fonds mit einem Top-Rating haben im Durchschnitt ein signifikant besseres Rendite-Risiko-Profil und schlagen den Marktdurchschnitt häufiger als Fonds ohne Top-Bewertung.

* Alle Werte: Stand 30.11.2019