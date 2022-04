von Capital-Redaktion

Der Fonds-Kompass von Capital zeichnet Jahr für Jahr die besten Universal- und Spezialanbieter von Investmentfonds auf dem deutschen Markt aus. Wer 2022 vorne liegt

Die gute Börsenentwicklung 2021 hat Deutschlands Fondsgesellschaften nicht nur zu neuen Kunden, sondern auch zu einer sehr guten Performance verholfen – und die schlägt sich im diesjährigen Fonds-Kompass von Capital nieder.

Zum 20. Mal wurden die besten Fondsgesellschaften in Deutschland ermittelt, und dank des fabelhaften Börsenjahrs 2021 gab es für die Anbieter in der Kategorie Fondsqualität gute Noten wie selten. Denn eines der Kriterien für die Fondsqualität im Kompass sind eben die Renditen – und die steigenden Kurse haben so auf breiter Front die Noten mit angehoben; jedenfalls solange etwa auch Risikomanagement und Zusammensetzung der Fonds stimmten.

Capital zeichnet jedes Jahr die besten Universal- und Spezialanbieter von Investmentfonds auf dem deutschen Markt aus. Das Gesamtergebnis des Fondskompass ergibt sich aus der Bewertung von Fondsqualität, Service und Management der Anbieter sowie – bei den Universalanbietern – aus der Größe der Produktpalette.

Bei der Ermittlung arbeitet Capital mit zwei Partnern zusammen. Die Ratingagentur Scope Analysis bewertet die Fondsqualität, Produktpalette und das Management. Zugleich untersucht das Institut für Vermögensaufbau (IVA) den Kundenservice und das Internet-Angebot. Das IVA führt diesen Bereich des Beratungsunternehmens Tetralog fort, das in den Vorjahren die Service-Qualität untersucht hatte.

Die Analyse, die insgesamt 4.578 Einzelfonds umfasste, wird in zwei Kategorien durchgeführt: Universalisten (Anbieter mit mindestens 32 hierzulande vertriebenen Fonds) und Spezialisten mit einem kleineren Fondsangebot. Danach zählten 50 Anbieter zu den Universalisten und 50 Anbieter zu den Spezialisten. Aus diesen hundert Anbietern erhalten die zehn Gesellschaften mit den meisten Gesamtpunkten die Auszeichnung mit fünf Sternen.

