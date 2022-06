Ray Dalio beim Weltwirtschaftsforum 2022 in Davos

von Nishant Kumar Der riesige US-Hedgefonds Bridgewater wettet auf fallende Kurse bei großen europäischen Unternehmen. Aus dem Dax hat Gründer Ray Dalio elf Unternehmen ins Visier genommen

10,5 Mrd. Dollar – mit dieser Summe wettet der US-Hedgefonds Bridgewater von Milliardär Ray Dalio gegen große europäische Unternehmen an der Börse. Im Vergleich zur vergangenen Woche hat Dalio damit seinen Einsatz fast verdoppelt – zunächst hatte Dalio 5,7 Mrd. Dollar in Short-Positionen gegen 18 Firmen investiert.

Auf fallende Aktienkurse setzt Bridgewater inzwischen bei fast 30 europäischen Konzernen, darunter der niederländische Chipausrüster ASML, die französische Ölgesellschaft Total, der Pharmariese Sanofi und Deutschlands wichtigster Softwarekonzern SAP. Die Unternehmen sind allesamt Teil des Euro Stoxx 50.

Hintergrund von Dalios Wette dürfte das schwächelnde Wachstum in Europa sein, das von stark anziehenden Verbraucherpreisen und einem möglichen Crash der Energiemärkte aufgrund von stark ansteigenden Gaspreisen beeinflusst ist.

Möglicherweise nur Teil einer größeren Strategie

Ob die Bridgewater-Wette nur auf Profit abzielt oder Teil einer größeren Hedging-Strategie ist, ist unklar. Ein Sprecher der Anlagegesellschaft, die rund 150 Mrd. Dollar verwaltet, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Co-Investmentchef Greg Jensen hatte vergangene Woche im Interview mit Bloomberg TV erklärt, er halten den bisherigen Abverkauf bei Aktien für eher gering im Vergleich zu der Rally, die die Börsen in den letzten zehn Jahren erlebt hätten. Sowohl in Europa als auch in den USA seien noch starke Marktbewegungen möglich. Zu den Wetten gegen europäische Firmen wollte er sich nicht äußern.

2020 hatte Bridgewater schon einmal 14 Mrd. Dollar auf Wetten gegen europäische Unternehmen gesetzt, 2018 waren es 18 Mrd. Dollar. Die Leerverkäufe könnten insgesamt sogar noch umfangreicher gewesen sein, da Hedgefonds nur ihre größten Short-Positionen offenlegen müssen.

Gegen diese Dax-Konzerne wettet der Hedgefonds Bridgewater 1 von 11 1 von 11 © IMAGO / Arnulf Hettrich SAP Bei SAP, Deutschlands wichtigstem Tech-Konzern, hat Bridgewater 0,54 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals leerverkauft, das entspricht mehr als einer halben Mrd. Euro Mehr 2 von 11 © IMAGO / STPP Allianz Beim Versicherer Allianz beträgt der Einsatz von Bridgewater etwas weniger als eine halbe Mrd. Euro Mehr 3 von 11 © IMAGO / Eibner Siemens Beim Industriekonzern Siemens sind es 0,51 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals, das entspricht mehr als 400 Mio. Euro Mehr 4 von 11 © IMAGO / Dirk Sattler Bayer Auch der Chemiekonzern Bayer ist im Visier von Ray Dalio – am Donnerstag war die Wette 360 Mio. Euro schwer Mehr 5 von 11 © IMAGO / U. J. Alexander BASF Beim Rivalen BASF geht es um 0,62 Prozent der Aktien, was etwa einer Viertelmilliarde Euro entspricht Mehr 6 von 11 © IMAGO / Marc John Deutsche Post Die Deutsche Post gehört ebenfalls zu den Dax-Konzernen, die Teil der Dalio-Wette sind Mehr 7 von 11 © IMAGO / Alexander Pohl Infineon Auch beim Chipspezialisten Infineon geht Bridgewater von sinkenden Kursen aus. Die Wette umfasst etwa 200 Mio. Euro Mehr 8 von 11 © IMAGO / aal.photo Münchener Rück Der Rückversicherer Munich Re ist Dax-Konzern Nummer acht in der Zielliste von Bridgewater Mehr 9 von 11 © IMAGO / Jan Huebner Deutsche Börse Die Deutsche Börse gehört ebenfalls zum Short-Portfolio von Bridgewater, hier geht es um circa 180 Mio. Euro Mehr 10 von 11 © IMAGO / Harry Koerber Adidas Der Sportartikelhersteller Adidas ist der vorletzte betroffene Dax-Konzern, hier geht es um 0,52 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals – etwa 170 Mio. Euro Mehr 11 von 11 © IMAGO / wolterfoto Vonovia Der Wohnungskonzern Vonovia ist die kleinste Dax-Wette in der Liste, mit etwa 150 Mio. Euro Mehr

