Kurzfristig sind Rücksetzer möglich, langfristig geht es nach oben: mit seiner Performacne überzeugten ETFs wie der MSCI World Index in den vergangenen Jahren Millionen von Anlegern

von Stefan Schaaf Zuletzt haben sich zahlreiche Medien am MSCI World abgearbeitet – zu Unrecht! Capital erklärt, warum Rücksetzer dazu gehören und der Index noch immer die beste Basisanlage für ein breites Aktienportfolio ist

11,5 Prozent Rendite seit Jahresbeginn, 40 Prozent über fünf Jahre und auf Sicht von zehn Jahren eine Verdoppelung des investierten Kapitals – und das alles in Euro gerechnet. Was sonst sollte eine langfristig attraktive Geldanlage besser abliefern als diese Zahlen. Warum sollte sich solch eine Produktklasse „in der Krise“ befinden, nur weil sie ein paar schwache Wochen erlebt? Warum sollte sie nicht auch in kommender Zeit attraktive Renditen ins Depot bringen, wenn sich das grundlegende Umfeld nicht verändert hat? Anhaltspunkte gibt es dafür jedenfalls nicht.