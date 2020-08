Eines muss man den Machern des Dax um Frank Mella, seinerzeit Redakteur der Börsen-Zeitung, zugutehalten. Als sie den wichtigsten deutschen Aktienindex im Juli des Jahres 1988 an den Start brachten, konnte sich niemand ernsthaft vorstellen, dass eines der 30 größten börsennotierten Unternehmen des Landes in kürzester Zeit in sich zusammenfällt. Doch wer sich die Insolvenz eines Dax-Unternehmens nicht vorstellen kann, der wird auch keinen Gedanken an die Vorsorge für solch ein Szenario entwickeln. Doch weil in der Welt des „ehrbaren Kaufmanns“ ein Debakel wie Wirecard nicht vorgesehen war, blieb das Unternehmen aus Aschheim bei München noch Dax-Mitglied, als es bereits seine Zahlungsunfähigkeit erklärt hatte.

Für Anleger war das ärgerlich, vor allem wenn sie ihr Geld in einen börsennotierten Indexfonds (ETF) auf den Dax gesteckt hatten. Sie mussten hilflos zusehen, wie die Wirecard-Aktie in ihrem ETF der Wertlosigkeit entgegentaumelte. So haben sie auch nach dem Insolvenzantrag noch weiter Geld verloren. Und am Rande bemerkt: Anleger sollten unbedingt die Finger von den Wirecard-Aktien lassen und nicht auf den Verkauf von Tochterfirmen zocken, wie dieser Tage im Vereinigen Königreich geschehen. Kommt Geld in die Kasse, werden damit insbesondere die Gläubiger und Kreditgeber bedient, Aktionäre werden mangels Masse aller Voraussicht nach leer ausgehen.

Die Deutsche Börse als Inhaber des Dax hat immerhin den Fehler im Regelwerk erkannt und relativ schnell auch korrigiert. Insolvente Unternehmen fliegen künftig komplett aus der Dax-Familie, zu der auch MDax, SDax und TecDax zählen. Das ist eine wichtige Neuerung für den Anlegerschutz. Ab Montag ist also die Wirecard-Aktie nicht mehr im Dax enthalten. Ob Nachrücker Delivery Hero Dax-Anlegern mehr Freude bereiten wird, das muss sich allerdings erst noch zeigen. Bislang zeigt das Berliner Unternehmen nämlich keine großen Ambitionen Geld zu verdienen.

Drei mutige Reformen

Begrüßenswert ist auch, dass die Börse den Fall Wirecard zum Anlass nimmt, ihr Regelwerk für die Zusammensetzung der Dax-Indizes zu überarbeiten. Bis Ende September will die Börse nach einer Ankündigung vom Juli ihre Vorschläge mit ihrem Arbeitskreis Aktienindizes besprechen und danach eine Marktkonsolidierung starten. „Die Ergebnisse dazu werden wir noch vor Jahresende bekanntgeben“, kündigte die Börse an.

Aus Sicht von Anlegern und um die Dax-Indizes in die Zukunft zu führen, wären drei mutige Reformen nötig. Sie würden drei Kernprobleme dieser Aktienindizes ausräumen helfen: Erstens die schlechte Performance des Dax im internationalen Vergleich, die zunehmende Verzerrung des Index durch eine Art Zinseszinseffekt und drittens die mangelnde Berücksichtigung nachhaltiger Investitionskriterien.

Über die vergangenen drei Jahrzehnte kann der Dax im Vergleich zu anderen wichtigen Aktien-Barometern zwar mithalten, doch in jüngerer Vergangenheit ist er zunehmend ins Hintertreffen geraten. Das liegt zum einen natürlich daran, dass Apple, Microsoft und Alphabet US-Konzerne sind, womit sie dem Dax nicht angehören. Doch der Dax leidet auch darunter, dass ihm recht wenig Unternehmen angehören. Gerade 30 Stück sind es. Wenn es einmal in einer Branche wie Autos oder Banken schlecht läuft, dann zieht das den ganzen Index nach unten.