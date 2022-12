Volles Haus: Die Börse in Frankfurt beim Börsengang der Porsche AG Ende September 2022

von Laura Eßlinger 2022 verloren Investoren an der Börse weltweit Geld – auch in Deutschland: Der Dax steht aktuell 12,5 Prozent im Minus. Mit welcher Prognose Anleger ins Börsenjahr 2023 gehen

Anlegerinnen und Anleger des Dax mussten 2022 starke Nerven beweisen: Der deutsche Leitindex steht im Vergleich zum Jahresbeginn 12,5 Prozent im Minus. Zuletzt kam er auf 13.882 Punkte.

Trotz der Talfahrt sind die Anleger in Deutschland für die nächsten zwölf Monate optimistisch: Die Mehrheit erwartet, dass der Dax bis Ende 2023 nicht weiter fällt. Zu dem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des digitalen Vermögensverwalters Growney, die Capital exklusiv vorliegt. Demnach gehen 70,5 Prozent der Befragten davon aus, dass der Index auf dem aktuellen Niveau bleiben oder sogar steigen wird.

Unter diesen Optimisten erwarten 40,9 Prozent, dass der Dax in den nächsten zwölf Monaten leicht zulegen wird, 10,7 Prozent rechnen sogar mit einem deutlichen Kurssprung nach oben. 18,9 Prozent sind der Meinung, dass er sich auf dem aktuellen Punktestand bewegen dürfte. „Obwohl das zurückliegende Börsenjahr vor allem durch Russlands Angriffskrieg, hohe Inflation, Energiekrise und Zinssteigerungen geprägt war, ist die Stimmung und Kurserwartung der deutschen Anleger bemerkenswert gut“, sagt Thimm Blickensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung von Growney.

Jüngere sind pessimistisch

Immerhin ein Viertel der Befragten (24 Prozent) glaubt hingegen, dass die 40 im Dax vertretenen Unternehmen an Wert verlieren werden und der Dax weiter fallen wird. Besonders skeptisch sind die 30- bis 39 Jährigen: Von ihnen erwarten knapp 60 Prozent, dass der Dax im nächsten Jahr nach unten dreht. Bei den 40- bis 49-Jährigen fürchten das 35,3 Prozent, unter den 20- bis 29-Jährigen prognostizieren knapp 24 Prozent einen Kursrutsch.

Anlegerinnen und Anleger ab 50 Jahren sind da deutlich positiver gestimmt: In der Altersgruppe zwischen 50 und 64 Jahren rechnen 54,5 Prozent mit einer Steigerung der Kurse in den nächsten zwölf Monaten, bei den über 65-Jährigen sind es 56 Prozent. Vielen Anlegern scheine bewusst zu sein, dass auf eine Schwächephase der Märkte auch wieder eine Wachstumsphase folgen werde, so Blickensdorf.

Bei Frauen und im Osten Deutschlands ist der positive Ausblick auf das neue Börsenjahr allerdings geringer ausgeprägt als bei Männern und im Westen: Während nur rund 47 Prozent der befragten Frauen mit Kurssteigerungen rechnen, erwartet das mehr als die Hälfte der Männer (54 Prozent).

Verhaltener zeigen sich Anlegerinnen und Anleger auch in ostdeutschen Bundesländern: Dort prognostizieren rund 47 Prozent der Befragten einen steigenden Dax-Kurs. In Westdeutschland hoffen dagegen knapp 53 Prozent auf leichte oder deutliche Sprünge an der Frankfurter Börse.

Für die Umfrage wurden vom 16. bis 19. Dezember 2022 insgesamt 1001 Anleger aus Deutschland befragt.