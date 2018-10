Wenn Sie ein abgebrühter Anleger werden wollen, stellen Sie sich einfach mal vor, es wäre Dezember 2016, wenn Sie auf den deutschen Aktienindex gucken. Warum Sie das tun sollten? Weil der Leitindex damals genauso hoch stand wie jetzt, bei rund 11.200 Punkten nämlich. Damals ist niemand deswegen in Panik verfallen und genauso wenig sollte man es jetzt tun. Auch wenn es schwerfällt, weil der Index auf ein Zweijahrestief gefallen ist. Gut, nun kann man beide Situationen nicht ganz vergleichen. Damals waren die Vorzeichen ganz andere, damals hatte sich der Kurs seit Februar von 8900 Punkten hinaufgearbeitet auf über 11.000. Derzeit schlägt er genau die entgegengesetzte Richtung ein. Er ist von rund 13.500 Punkten im Januar inzwischen über 2000 Punkte in die Tiefe gerutscht. Das ist recht viel, das sind zehn Prozent Kursrückgang in drei Wochen und rund zwölf Prozent seit Jahresbeginn. Es könnte auch tatsächlich sein, dass es der Beginn eines größeren Kursrückganges ist, der sich damit nun endgültig ankündigt. Da sind sich zumindest Chartanalysten mittlerweile sicher. Dennoch ist es kein Drama.

Zunächst einmal scheint klar, dass die Verkaufswelle noch eine Weile anhalten könnte. Das sagen zumindest die Chartanalysten, die sich das Muster des DAX aus der Entfernung ansehen. Betrachtet man den Kursverlauf nämlich über drei Jahre, dann zeigt sich jetzt recht deutlich die Schulter-Kopf-Schulter-Formation, vor der Analysten schon seit einer Weile warnen. Zwar liegt die Charttechnik bei der Deutung der grafischen Kursmuster nicht immer richtig, doch zumindest bei dieser Formation bewahrheitet sich in aller Regel: Ist die zweite Schulter ausgebildet, geht es an den Börsen im Normalfall weiter bergab.

Zwei weitere Entwicklungen könnten das derzeit zusätzlich auslösen und verstärken: Erstens sehen die wirtschaftlichen Fundamentaldaten nicht mehr so gut aus wie noch vor einer Weile. Viele Unternehmen melden zwar in der angelaufenen neuen Quartalsberichtssaison weiter gute Zahlen. Doch zunehmend warnen Ökonomen, dass die Konjunktur in vielen Ländern heiß laufe und sich das Wachstum vermutlich abschwächen werde. Sogar der internationale Währungsfonds nahm jetzt seine Wachstumsprognosen wieder ein wenig zurück. Dazu kommen die vielen politischen Risiken und Unsicherheiten, die Investoren irritieren: Viele warten ab, wie sich die Handelszölle von Präsident Trump noch auswirken werden, welchen Brexitkurs die britische Regierung nun wirklich verfolgen wird. Und wie es um die Stabilität Italiens steht. Das alles sorgt zumindest nicht gerade für Beruhigung an den Aktienmärkten, sondern für viel Nervosität.

Und da wären wir auch schon beim psychologischen Moment. Denn bekanntlich regiert ja an den Börsen zu 80 Prozent nichts als reine Psychologie. Man weiß aus ähnlichen Situationen, dass Anleger so lange im unentschlossenen und zögerlichen Modus verharren – und damit wilde Zickzackkurse auf die Tableaus malen, wenn ein Aufschwung an seien Grenzen gerät – , bis die erste richtig schlechte Nachricht mit Wucht an den Märkten einschlägt. Dann entlädt sich eine wahre Verkaufswelle. Noch, und das ist die gute Nachricht, gab es diese schlechte Meldung nicht. Nur Vorahnungen. Und noch bezeichnen Marktbeobachter den moderaten Abwärtsdrall auch nicht als Baisse. Dazu wird er laut Definition erst, wenn der Leitindex mehr als 20 Prozent verloren hat. Im Falle des DAX sind 17 Prozent seit seinem diesjährigen Höchststand verloren gegangen. Es sind also noch ein bisschen Luft nach unten, bis er die Marke von 10.880 Punkten abwärts durchbricht. Erst dann würde man den Beginn einer Baisse ausrufen.

Wenn sie nun kommt, was passiert dann? Es muss nicht zwingend heißen, dass es dann endlos bergab geht. Als die Welt – zumindest die europäische – das letzte Mal den ganz großen Absturz befürchtete, im Jahr 2011 nämlich, als die Griechenlandkrise schwelte und manche vorm Ende der EU warnten, büßten die Kurse innerhalb von sieben Wochen rund 30 Prozent ihres Wertes ein. Danach ging es schon wieder weiter bergauf. Auch 2015 kriselten die Kurse um 25 Prozent, doch nur für ein paar Monate. Auch jetzt gibt es einige Börsenoptimisten, die sagen: Die tiefen Kurse jetzt seien eher Kaufkurse als Ausstiegssignale, die Lage würde sich schon bald wieder erholen.

Dennoch sollte man gerade jetzt vorsichtig sein und vor allem skeptisch beim Neueinstieg zu solchen „Kaufkursen“. Auch – oder gerade – weil eine aktuelle Erhebung sagt, dass deutsche Anleger es augenblicklich nicht mehr sind, sie haben ihre Skepsis abgelegt. Genau das nämlich ist ein Warnzeichen: Jahrelang kritisierten so viele Finanzberater, die Bundesbürger seien ein aktienscheues Volk und verschmähten die einzigen Anlageinstrumente, die in diesen Niedrigzinszeiten noch ordentliche Rendite versprächen. Aktien und Fonds nämlich. Und siehe da, kaum streben die Märkte zehn Jahre bergauf, haben plötzlich mehr Menschen Zutrauen zu Aktien gefasst. Das zumindest besagt eine internationale Umfrage unter Privatinvestoren, darunter auch 1000 deutsche Anleger, die zu dem Schluss kommt, dass der Aktienanteil in deutschen Depots von 10 Prozent 2017 auf 27 Prozent 2018 gestiegen sei, was eine enorme Steigerung ist. Es geht hier wohlgemerkt nicht um die Aktienbesitzquote, also nicht um die Zahl der Aktionäre im Land. Die könnte auch gern höher sein. Sondern es geht um den Anteil der Aktien in den einzelnen Wertpapierdepots. Der war seit Umfragengedenken nicht mehr so hoch wie zurzeit.