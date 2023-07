Aktienhändler an der Frankfurter Börse

Dax: Ein Aktienindex in der Krise

von Stefan Schaaf Der Dax wird 35 Jahre alt, steckt aber in der Krise: Er ist zu klein und repräsentiert nicht die deutsche Wirtschaft. In einer exklusiven Studie hat Capital den Leitindex umgebaut

Manfred Knof hört an diesem Morgen gar nicht mehr auf. Wie aufgezogen hüpft der Vorstandschef der Commerzbank unter der ikonischen Dax-Tafel der Frankfurter Börse auf und ab und verbreitet mit seiner Glocke solch einen Lärm, dass sich seine Finanzchefin Bettina Orlopp die Ohren zuhalten muss. Dem Spaß tut das keinen Abbruch: Sie haben „ihre“ Commerzbank zurück in den wichtigsten deutschen Aktienindex geführt. Kurz nach Knofs Geläut erscheint der erste Kurs auf der Kurstafel: ein sattes Plus, das sich im Lauf des Tages auf rund fünf Prozent ausweitet. „Wir sind wieder da“, lautet die Botschaft.