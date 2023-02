David Kostin arbeitet als leitender Stratege für US-Aktien bei Goldman Sachs in New York City

von Stefan Schaaf Die Konzerngewinne stagnieren, die Margen sinken – für die erfolgsverwöhnten US-Aktien gibt es wenig Luft nach oben. Und das sei schon das beste Szenario für die Märkte, sagt der Goldman-Sachs-Aktienstratege David Kostin

Herr Kostin, zu Jahresbeginn passierte am Aktienmarkt etwas Ungewohntes: US-Aktien liefen schlechter als Papiere aus Europa. Was war da los?

DAVID KOSTIN: Eine der Herausforderungen auf dem US-Markt ist, dass die Gewinne stagnieren, zugleich die Aktien aber recht teuer sind. Bei den hohen Bewertungen und ohne Gewinnwachstum ist es jedoch sehr schwierig, am US-Aktienmarkt eine positive Rendite zu erzielen. Wir gehen deshalb davon aus, dass europäische Aktien im Jahr 2023 eine höhere Rendite aufweisen werden.