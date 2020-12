Das Aktienjahr 2020 dürfte schon jetzt einen Platz in der Geschichte sicher haben. Selten haben die Börsenplätze so starke Kurseinbrüche verzeichnet wie in diesem Jahr. Auslöser war ein exogener Schock namens Sars-CoV-2, das sich weltweit ausbreitende Coronavirus, das zu der mitunter tödlichen Atemwegserkrankung Covid-19 führen kann. Der Deutsche Aktienindex Dax etwa fiel von seinem Allzeithoch von 13.789 Punkten am 19. Februar binnen eines Monats um nahezu 40 Prozent auf 8.441 Punkte.

„Weltweit versuchen Regierungen und Notenbanken mit beispiellosen Konjunkturpaketen und Notkrediten sowie Leitzinssenkungen und Anleihekaufprogrammen, den ökonomischen Folgen der Covid-19-Pandemie entgegenzuwirken“, schrieb die Deutsche Börse in ihrem Bericht zum ersten Halbjahr 2020 – Maßnahmen, die auf der Aktienseite fruchteten. Nach Tiefständen im März haben zum Jahresende hin zahlreiche Aktienmärkte ihre Verluste mehr als wettgemacht.

Der Marktindex der Industriestaaten S&P Developed BMI des Anbieters S&P Dow Jones hat von Jahresanfang bis Mitte Dezember 2020 gut 16 Prozent zugelegt. Somit hat auch in diesem Jahr der extremen Kursschwankungen eine breit gestreute Aktienanlage gute Ergebnisse gebracht. Spitzenreiter ist Dänemark; der Aktienindex S&P Denmark verzeichnet ein Plus von 39,5 Prozent. Ein Grund für die starke Performance sind Titel aus dem Gesundheitssektor, etwa Pharmaaktien, die mit der Verbreitung des Virus deutlich zugelegt haben und die im S&P Denmark stark vertreten sind.

Es folgt das deutlich größere Südkorea mit einem Kursgewinn des S&P South Korea von rund 38 Prozent. Der Indexanbieter stuft das Land als Industrieland ein, anders als etwa die großen Konkurrenten MSCI und Stoxx. Diese ordnen Südkorea den Schwellenländern zu. Deutliche Kurszuwächse verbuchten dort etwa Aktien aus den Feldern IT und Unterhaltungselektronik. Zudem hat das Land im Zuge der Anstrengungen, die Erkrankung Covid-19 einzudämmen, wirtschaftlich weniger stark gelitten als zahlreiche andere Länder.

Letzteres gilt auch für Schweden, das auf Rang drei liegt. Der zugehörige S&P-Aktienindex ist bis Dezembermitte um nahezu 32 Prozent gestiegen. Mit den Niederlanden und Neuseeland folgen, ähnlich wie im Jahr zuvor, weitere kleine Länder. Deren S&P-Indizes verzeichneten Kurszuwächse von 28,3 Prozent beziehungsweise 27,4 Prozent.

Am niederländischen Aktienmarkt wirkten sich unter anderem Technologiewerte stark auf die Wertentwicklung aus. In Neuseeland haben mehrfache Absenkungen des Leitzinses nach dem Corona-bedingten Wirtschaftseinbruch die Kurse gestützt. Das größte Minus innerhalb der Industrienationen, 8,4 Prozent, verzeichnet der S&P United Kingdom. Aktienanalysten und Volkswirten zufolge schlagen unter anderem die zähen Verhandlungen um die künftigen Beziehungen mit der EU zu Buche.

Im Branchenvergleich liegen wie im Vorjahr Unternehmen aus dem IT-Bereich vorn, sowohl in den entwickelten als auch in den aufstrebenden Ländern. Der Sektorindex S&P Developed BMI Information Technology ist im Jahresverlauf um 42,4 Prozent gestiegen, das Schwellenländer-Pendant S&P Emerging BMI sogar um 50,5 Prozent. Der IT-Sektor profitiert unter anderem von der beschleunigten Digitalisierung und Technisierung in allen Lebensbereichen im Zuge der Anstrengung, Covid-19 einzudämmen.

Die Branche der Nicht-Basiskonsumgüter, etwa Luxusartikel und Autos, folgt in den Industrieländern mit einem Plus von rund 33 Prozent und in den Schwellenländern von 39,5 Prozent bis Mitte Dezember. Auf Platz drei rangiert in den Industriestaaten der Bereich Kommunikationsdienstleistungen, dessen Aktien im Schnitt um gut 24 Prozent angezogen haben. In den Emerging Markets belegt der Sektor Gesundheitswesen mit einem Kurszuwachs von 36,6 Prozent den gleichen Platz, Corona sei Dank. Auch das kommende Aktienjahr werde von diesem Thema begleitet, mit anhaltender Unsicherheit, meinen Analysten. Dennoch gehe es dann verstärkt auch um die Zeit nach Sars-CoV-2.