8 Israel Englander

„Forbes“ zählte zum Stichtag 10. März 2023 weltweit 47 Hedgefonds-Manager mit mindestens 1 Mrd. Dollar Vermögen. Das Gesamtvermögen dieser Gruppe nahm im Gegensatz zu allen Superreichen zwar nicht ab. Allerdings gerieten auch viele Hedgefonds-Manager in den Abwärtsstrudel der Märkte – so auch Israel „Izzy“ Englander (r.). Bei dem zur Veröffentlichung der Liste 74-Jährige hielten sich die Verluste aber in Grenzen. „Forbes“ stufte den Gründer von Millennium Management von 11,5 auf 11,3 Mrd. Dollar herab. Das bedeutete Platz 153 im Gesamt-Ranking. Die Firma des US-Amerikaners verwaltet den Angaben zufolge Vermögenswerte in Höhe von 58 Mrd. Dollar.

