von Nadine Oberhuber Zum fünften Mal hat Capital die besten Vermögensverwalter ermittelt. 14 Anbieter erreichen eine Top-Bewertung – trotz eines schwierigen Umfelds. Hier bekommen Sie alle Ergebnisse

Die Turbulenzen seit dem Ukrainekrieg und die hohe Inflation bedeuteten für die Vermögensverwalterszene hierzulande eine große Herausforderung: Viele schichteten im turbulenten Jahr 2022 vor allem in unterbewertete Qualitätsaktien um und erstmals in wieder besser verzinste Anleihen. Dies zeigt die diesjährige Studie von Capital und dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA), die im Detail die Leistungen bankunabhängiger Vermögensverwalter bewertet hat. Im großen Test wurden die realen Daten von über 54.000 Bankdepots von insgesamt 108 Vermögensverwaltern analysiert.

Dabei erreichten 14 Anbieter die Höchstbewertung von fünf Sternen über alle drei Depotkategorien (konservativ, ausgewogen, chancenorientiert), darunter fünf Neuaufsteiger und neun Wiederholungssieger. Hier stellen wir alle Gesamtsieger ausführlich vor – in Texten und einer ausführlichen Tabelle (siehe unten).

„2022 war ein sehr anspruchsvolles Jahr an den Kapitalmärkten, aber wir sehen in der Auswertung, dass sich die Vermögensverwalter sehr gut geschlagen haben“, sagt Florian Grenzebach, Vertriebs-Generalbevollmächtigter der V-Bank. Die Depots waren 2022 mit durchschnittlich 60 Prozent Aktien bestückt und mit 20 Prozent Anleihen, vorwiegend kurzlaufenden. Daneben war die Cashquote mit 14 Prozent hoch. Am häufigsten schnitten die Teilnehmer in der ausgewogenen Depotklasse mit einer Höchstnote ab.