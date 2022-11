von Laura Eßlinger Eine exklusive Capital-Auswertung zeigt, welche Robo-Advisors ihr Versprechen einhalten, das Geld der Anleger wirklich nachhaltig zu investieren

Fangen wir mit der guten Nachricht an: Nachhaltige digitale Vermögensverwaltung wird immer besser. „Die Branche professionalisiert sich“, bilanziert Christian Apelt vom Institut für Vermögensaufbau (IVA). Zum dritten Mal in Folge haben die Münchner Finanzexperten für Capital die besten grünen Robo-Advisors ermittelt. Robo-Advisors legen das Geld selbstständig auf Basis von Algorithmen in Wertpapiere an, vorzugsweise in Indexfonds (ETFs). Bei aktiven Robos entscheiden Menschen, wie die Maschine je nach Börsenlage umschichtet. Passive Robo-Advisors hingegen stellen in bestimmten Zeitabständen zumeist lediglich die ursprüngliche Verteilung des angelegten Gelds über die verschiedenen ETFs wieder her.