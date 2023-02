von Stefan Schaaf Die Kapitalmärkte erlebten 2022 ein turbulentes Jahr mit Krieg und Inflation. Die Krise hat das Feld beim Capital Fonds-Kompass durchgeschüttelt. Hier gibt es alle Ergebnisse

Rund 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Ulrich Neugebauer vor Kurzem in den neuen Büros begrüßt. Zwei Botschaften hatte der Chef der Sparkassen-Fondstochter Deka Investment dabei: Der im Vorjahr bezogene Gebäuderiegel abseits der Frankfurter City sei nicht der „Nabel der Welt“ der Kapitalmärkte. Und, besonders an künftige Trader und Portfoliomanager gerichtet: „Es gibt am Markt keinen geschützten Ort, direkt hinter dem Bildschirm schaut die ganze Welt zu.“