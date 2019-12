Das Jahr 2019 war ein gutes Jahr für Gold-Investoren. Seit Jahresbeginn ist der Goldkurs um rund 19 Prozent gestiegen. Zwar kletterte der Preis des Edelmetalls nicht das gesamte Jahr. Im letzten Jahresdrittel tendierte er überwiegend seitwärts. Im kommenden Jahr könnte es aber weiter aufwärts gehen, sagen Anlageexperten.

Die politischen Probleme rund um den Globus sprechen dafür, dass die Nachfrage nach Gold in den kommenden Monaten wieder steigt, sagt Joe Foster, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Van Eck. Mit einer Entspannung rechnet er nicht – im Gegenteil: „Weil die geopolitischen Turbulenzen weiter zunehmen werden, könnten wir uns vorstellen, dass Gold im kommenden Jahr erheblich an Boden gewinnen wird“, erklärt er. Der Anlageprofi verweist unter anderem auf die Unruhen in lateinamerikanischen Ländern, die Terrorattacken in Westafrika und die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten.

Gold als Schutz – dazu raten auch unabhängige Vermögensverwalter in einer aktuellen Umfrage von Universal-Investment. Sie empfehlen für das kommende Jahr im Schnitt eine Gold-Quote von acht Prozent. Dabei haben die Vermögensprofis weniger die geopolitischen Risiken und vielmehr die Inflation im Blick. Das Edelmetall soll Anleger durch seine Eigenschaft als Sachwert vor Verlusten durch die Teuerung bewahren. „Sollten die Inflationsraten irgendwann wieder anziehen und die Zinsen nicht direkt angehoben werden, stellen Sachwerte wie Gold die erste Wahl dar“, sagt auch Marc Sattler, Vorstand der Bank für Vermögen (BfV). Seiner Einschätzung nach verbessert sich das Umfeld für Gold-Anleger durch die anhaltend lockere Geldpolitik, mit der die Notenbanken die Inflation befeuern wollen.

Daniel Hartmann, Chefvolkswirt des Fondsanbieters Bantleon, rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihren Bemühungen um eine höhere Inflationsrate im kommenden Jahr Erfolg haben wird. Er weist darauf hin, dass die Kerninflation – also die Teuerung ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise – bereits im ablaufenden Jahr von 1,0 auf 1,3 Prozent gestiegen ist. „Aufgrund des anhaltenden Lohndrucks dürfte sich der Aufwärtstrend stabilisieren“, sagt Hartmann. Er rechnet für das zweite Halbjahr 2020 in der Eurozone mit einer Kerninflation von rund 1,5 Prozent.

Die Kehrseite der lockeren Geldpolitik, die die Verbraucherpreise und damit auch den Goldpreis in die Höhe treiben könnte: Die EZB will so vor allem die Konjunktur ankurbeln. Hartmann geht davon aus, dass ihr das im kommenden Jahr gelingt. Er erwartet Ende 2020 im Euro-Raum ein Wirtschaftswachstum von 1,5 bis 2,0 Prozent, nach aktuell 1,0 Prozent. „Nehmen die Konjunkturrisiken ab, wird eine Flucht aus sicheren Häfen einsetzen“, sagt der Bantleon-Ökonom. Ein klassischer „sicherer Hafen“ ist, neben bonitätsstarken Staatsanleihen: Gold.

Für das kommende Jahr gilt also: Nehmen die Konjunkturrisiken dank anhaltend lockerer Geldpolitik ab, könnte der Goldpreis entweder steigen (wegen höherer Inflationsraten) oder fallen (wegen der besseren Wirtschaftsaussichten). Eine befriedigende Prognose sieht anders aus. Anleger dürften letztlich gut damit fahren, dieselben Ratschläge zu befolgen, die Anlagestrategen jedes Jahr geben: Sie sollten sich etwas Gold ins Depot legen, aber nicht zu viel, jedenfalls unter zehn Prozent. Sollte sich die Konjunktur nicht weiter beleben, sondern unter neuen Schocks einbrechen, würde der Goldpreis mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit steigen. Investoren sollten aber nicht in Befürchtung eines solchen Szenarios in Gold umschichten, warnen Vermögensexperten. Die Chance, dass es auch anders kommt, ist zu groß.