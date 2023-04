Investoren fassen allmählich wieder Vertrauen in die Danone-Aktie

von Christian Ingerl Nach einem mehrjährigen Abwärtstrend konnte die Aktie des französischen Milch-, Joghurt- und Wasserlieferanten zuletzt Boden gut machen. Offenbar fassen die Investoren langsam Vertrauen in die Umbaupläne von Danone

Antoine de Saint-Affrique ist ein Urgestein der Lebensmittelindustrie. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet der Franzose in diesem bedeutenden Sektor. In Afrika, Nordamerika und Europa war er für den Konsumgüterriesen Unilever und den Kakao-Weltmarktführer Barry Callebaut tätig. Vor anderthalb Jahren ist de Saint-Affrique an den Ausgangspunkt seiner Karriere zurückgekehrt. Im September 2021 übernahm er den CEO-Posten von Danone. Dort hatte sich der Absolvent der Pariser Wirtschaftshochschule ESSEC bei der damaligen Tochtergesellschaft Amora Maille, einem Hersteller von Senf und Essig, seine ersten Meriten verdient.