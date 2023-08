von Christian Ingerl Das Softwareunternehmen Compugroup ist in einem Mega-Business zu Hause, wächst dynamisch und strebt eine deutlich höhere Profitabilität an. Das macht das SDax-Mitglied zu einem interessanten Investment

Elektronische Patientenakte, E-Rezept oder auch Diagnose-Apps – die Digitalisierung in der Gesundheitsindustrie schreitet rasend schnell voran. Laut Statista Market Insights wird sich der Umsatz im E-Health-Segment in diesem Jahr allein in Deutschland auf 2,1 Mrd. Euro summieren und bis 2027 sogar die Drei-Milliarden-Marke knacken. Dies entspricht einem erwarteten jährlichen Wachstum von 8,8 Prozent.