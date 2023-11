Die Commerzbank legt ein starkes drittes Quartal hin. Grund dafür sind vor allem die Zinserhöhungen der Notenbanken

Die Commerzbank macht einen großen Sprung und legt beim Gewinn im dritten Quartal kräftig zu. Grund dafür sind vor allem die Zinserhöhungen der Notenbanken, durch die die Coba hohe Margen einstreichen konnte. Nach Jahren mit Null- und Negativzinsen hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen im Euroraum seit Juli 2022 zehnmal angehoben. Geldhäuser bekommen nun wieder Zinsen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Zudem verdienen Banken und Sparkassen zum Beispiel an höheren Kreditzinsen.

Wie bei anderen Geldhäusern beflügeln auch bei der Commerzbank die gestiegenen Zinsen die Geschäfte. Im dritten Quartal des laufenden Jahres steigerte die Bank ihren Gewinn unter dem Strich auf 684 Mio. Euro. Ein Jahr zuvor war das Ergebnis auf 195 Mio. Euro eingebrochen.

In den ersten neun Monaten insgesamt verdiente das Geldhaus mit gut 1,8 Mrd. Euro fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der Zinsüberschuss legte im Zeitraum Januar bis einschließlich September um knapp 39 Prozent auf gut 6,2 Mrd. Euro zu. Zudem profitierte die Bank davon, dass sie weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurücklegen musste. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nur noch mit einer Risikovorsorge von weniger als 700 Mio. Euro. Für 2024 werden circa 800 Mio. Euro veranschlagt, 2027 sollen es dann wieder 700 Mio. Euro Risikovorsorge sein.

2,2 Mrd. Überschuss für 2023 angepeilt

Mehr Geschäft mit vermögenden Privatkunden und zusätzliche digitale Angebote für Firmenkunden sollen der Commerzbank in den nächsten Jahren höhere Gewinne bescheren. Für 2023 peilt der Vorstand um Konzernchef Manfred Knof nach einem weiteren erfolgreichen Quartal jetzt einen Überschuss von rund 2,2 Mrd. Euro an, wie der Dax-Konzern mitteilte. Bisher hatte das Management lediglich eine deutliche Steigerung in Aussicht gestellt. Bis 2027 soll das Nettoergebnis auf rund 3,4 Mrd. Euro zulegen. Jährlich will die Bank in den nächsten Jahren im Schnitt 530 Mio. Euro unter anderem in Digitalisierung und neue Technologien investieren.

Zu dem verbesserten Ergebnis 2027 soll vor allem ein höherer Provisionsüberschuss beitragen, der von leicht unter 3,5 Mrd. Euro im laufenden Jahr auf 4 Mrd. Euro 2027 anwachsen soll. Der zuletzt stark gestiegene Zinsüberschuss wird nach aktueller Prognose im laufenden Jahr auf mehr als 8,1 Mrd. Euro zulegen, dürfte aber nach Einschätzung des Managements mittelfristig dann nur noch moderat wachsen. 2027 wird ein Wert von 8,4 Mrd. Euro erwartet.

In den vergangenen Jahren war die Commerzbank auf Sparkurs: Tausende Stellen wurden gestrichen, die Zahl der Filialen in Deutschland von 1000 auf 400 geschrumpft – dabei soll es vorerst aber bleiben. „Die Transformationsarbeit der vergangenen Jahre zahlt sich zunehmend aus. Neben dem Zinsumfeld profitieren wir von einem niedrigen Risikoergebnis und fortgesetzter Kostendisziplin“, bilanzierte Finanzvorständin Bettina Orlopp. Dass die Bank nach neun Monaten schon mehr verdient habe als im Gesamtjahr 2022 sei „eine starke Basis, um unsere Ausschüttung wie geplant deutlich zu erhöhen“.

Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 will die Commerzbank in Summe 3 Mrd. Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten, wie das Institut bereits Ende September mitgeteilt hat. Angestrebt ist, dass in den Jahren 2025 bis 2027 grundsätzlich mehr als die Hälfte des Gewinns – nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen und Minderheitsanteilen – ausgekehrt werden. Nach drei Nullrunden gab es für das Geschäftsjahr 2022 erstmals wieder eine Dividende von 20 Cent je Aktie.

Kolumne Aktien Der MSCI World bleibt die Basis – alles andere ist Clickbait Zuletzt haben sich zahlreiche Medien am MSCI World abgearbeitet – zu Unrecht! Capital erklärt, warum Rücksetzer dazu gehören und der Index noch immer die beste Basisanlage für ein breites Aktienportfolio ist

Im Gesamtjahr 2022 hatte das Geldhaus, dessen größter Anteilseigner der deutsche Staat ist, gut 1,4 Mrd. Euro Überschuss erzielt und damit so viel wie seit 2007 nicht mehr. Allerdings hätte der Gewinn der Commerzbank schon 2022 erheblich höher ausfallen können, wären nicht die mehr als 1 Mrd. Euro Belastungen durch die polnische Tochter mBank unter anderem im Zusammenhang mit Schweizer-Franken-Krediten gewesen. Bis Ende September des laufenden Jahres summierten sich die Belastungen bei der mBank auf 754 Mio. Euro.

Ihre Effizienz will die Commerzbank „insbesondere durch einfache digitale Prozesse steigern“, wie das Geldhaus mitteilte. „Auf dieser Basis soll auch die Aufwandsquote verbessert werden.“ Um 1 Euro Ertrag zu erzielen will die Bank 2027 nur noch 55 Cent aufwenden. In den ersten neun Monaten 2023 belief sich das Verhältnis zwischen Aufwand und Erträgen (Cost-Income-Ratio) auf 60 Prozent. Die Erträge – also die gesamten Einnahmen der Bank – erwartet der Vorstand im laufenden Jahr bei 10,6 Mrd. Euro, 2027 sollen es 12,5 Mrd. Euro sein.

Konzernchef Knof versprach Investoren und Anteilseignern: „Wir werden unsere Ertragsbasis vergrößern, die Aufwandsquote weiter verbessern und unsere Eigenkapitalrendite steigern.“ Für 2027 strebt der Vorstand eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als elf Prozent an. Im Jahr 2022 waren es 4,9 Prozent, für das laufende Jahr erwartet der Vorstand 7,5 Prozent. Dieser Wert setzt den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital und zeigt somit, wie effizient ein Unternehmen dieses Geld eingesetzt hat.