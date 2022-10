von Antoine Gara, Ortenca Aliaj und Eric Platt Chinesische Aktien wie Alibaba und JD.com sind an den Börsen in Hongkong und New York eingebrochen. Der radikale Kurs von Präsident Xi Jingping verschreckt zunehmend große Investoren

Chinesische Aktien, die bei großen Fondsmanagern beliebt sind, wurden nach der Bestätigung der dritten Amtszeit von Präsident Xi Jinping von einem massiven Ausverkauf getroffen. Wer an den Portfolios festhielt, machte Verluste in Milliardenhöhe.

Der Nasdaq Golden Dragon Index, der die in den USA notierten Aktien chinesischer Unternehmen abbildet, verlor am Montag 14,4 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesrückgang in diesem Jahr, der sich auf rund 50 Prozent beläuft. Aktien wie Alibaba, JD.com und Pinduoduo fielen allesamt in den Keller.

Der Hongkonger Benchmark-Index Hang Seng verzeichnete am Montag den größten Tageseinbruch seit November 2008. Er fiel im frühen Handel am Dienstag um bis zu 1,6 Prozent, während der chinesische CSI 300 um bis zu 1 Prozent fiel, bevor er seine Verluste verringerte.

Der Hedgefonds Tiger Global von Chase Coleman, die in Edinburgh ansässige Investmentgruppe Baillie Gifford und eine Gruppe, die mit Charlie Munger von Berkshire Hathaway verbunden ist, gehören zu den Anlegern mit großen Beständen an chinesischen Aktien.

Die größte Position im öffentlichen Aktienportfolio von Tiger Global war zum 30. Juni JD.com, wie aus den jüngsten verfügbaren behördlichen Unterlagen hervorgeht. Der in Peking ansässige Logistikkonzern schloss am Montag mit einem Minus von mehr als 13 Prozent.

Die größten Verlierer

Tigers mehr als 30 Millionen Aktien von JD.com waren am 30. Juni etwa 2 Mrd. Dollar wert, ein Anteil, der – wenn er beibehalten würde – seither mehr als 800 Mio. Dollar an Wert verloren hätte, einschließlich eines Rückgangs von 168 Milo. Dollar allein am Montag.

Der in New York ansässige Hedgefonds hat in diesem Jahr einige chinesische Investitionen aufgestockt und zur Jahresmitte die Job-Website Kanzhun und den Elektroautohersteller Li Auto zu den zehn wichtigsten Positionen in seinem Aktienportfolio hinzugefügt. Kanzhun stürzte am Montag um 23 Prozent ab und Li Auto gaben um 17 Prozent nach. Tiger lehnte eine Stellungnahme ab.

Chinas Wachstumsrate lag im dritten Quartal deutlich unter Pekings Jahresziel von 5,5 Prozent, wie aus am Montag veröffentlichten Daten hervorgeht, während Xi sich eine beispiellose dritte Amtszeit als Parteichef sicherte. Die Nachricht schürte die Angst um die Zukunft der großen Technologiekonzerne des Landes. Präsident Xi hat die Regulierung des Sektors verschärft.

Laut Tiger hat der chinesische Markt die höher bewerteten amerikanischen Technologiewerte ausgestochen. „Obwohl China bei den meisten Anlegern nach wie vor in Ungnade gefallen ist, haben unsere chinesischen Long-Positionen im bisherigen Jahresverlauf weniger stark nachgegeben als ihre US-amerikanischen Pendants“, schrieb der Hedgefonds am 3. August an seine Investoren. Das Flaggschiff des Unternehmens, der 17-Milliarden-Dollar-Hedgefonds, lag zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Prozent im Minus.

Baillie Gifford setzt ebenfalls stark auf chinesische Aktien. Zu seinen zehn größten Positionen zum 30. September gehörten die Shopping-Plattform Meituan und der Social-Media- und Gaming-Konzern Tencent, die beide am Montag um mehr als 14 Prozent nachgaben.

Tom Slater, Manager des 14,2 Mrd. Pfund schweren Fonds, sagte im Mai gegenüber der Financial Times: „Es war ein Fehler, unsere Beteiligungen an westlichen Online-Plattformen zugunsten ihrer chinesischen Pendants zu reduzieren.“

Einige Investoren dennoch optimistisch

Einige prominente Investoren sind weiterhin optimistisch in Bezug auf Alibaba, auch nachdem die chinesischen Behörden den geplanten Börsengang des Fintech-Unternehmens Ant Group im Jahr 2020 gestoppt haben. Die Aktien von Alibaba sind seither um fast 80 Prozent eingebrochen und locken Investoren an, die auf der Suche nach Schnäppchen sind.

Munger half bei einer Investition in Alibaba durch die in Los Angeles ansässige Zeitungskette Daily Journal, bei der er Direktor und ehemaliger Vorsitzender ist. Er konzentrierte sich dabei auf das Aktienportfolio des Unternehmens im Wert von 342 Mio. Dollar.

Die Alibaba-Beteiligung wurde mit mehr als 70 Mio. Dollar bewertet, nachdem das Daily Journal Ende letzten Jahres mehr als 600.000 Aktien gekauft hatte. Bis zum 30. September reduzierte das Unternehmen seinen Anteil auf 300.000 Aktien im Wert von etwa 24 Mio. Dollar, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

In den letzten Quartalen hatte das Daily Journal Kredite auf Marge aufgenommen, um in ein Aktienportfolio zu investieren, das auch Anteile an der Bank of America, Wells Fargo und dem südkoreanischen Stahlhersteller Posco umfasst, wie aus öffentlich zugänglichen Dokumenten und Kommentaren von Munger auf der Jahresversammlung des Daily Journal im Februar 2022 hervorgeht.

„China ist ein großes, modernes Land. Es verfügt über eine riesige Bevölkerung und hat in den letzten 30 Jahren eine enorme Modernisierung erfahren“, sagte Munger bei dem Treffen. „Wir haben etwas Geld in China investiert, weil wir in Bezug auf die Stärke des Unternehmens mehr Wert für den Preis der Sicherheit bekommen konnten als in den Vereinigten Staaten“, sagte er. Baillie Gifford und das Daily Journal äußerten sich nicht dazu. Munger lehnte eine Stellungnahme ab.

