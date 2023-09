von Frauke Holzmeier Starinvestorin Cathie Wood hat mit ihrer Gesellschaft Ark Invest den ETF-Anbieter Rize mit Sitz in London gekauft. Damit will sie den europäischen Markt erobern. Im Interview erklärt sie, was sie in Europa vorhat und warum sie Tesla für ein KI-Unternehmen hält

Sie sind dabei, in Europa Fuß zu fassen. Warum gerade jetzt?

CATHIE WOOD: Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir glauben, dass der europäische Markt bereit ist für aktiv gemanagte Aktien-ETFs. Deshalb haben wir Rize übernommen, das in Ark Invest Europe umbenannt wird. Die DNA ist unserer sehr ähnlich. Sie bieten Indexfonds an, aber sie konzentrieren sich auf globale Megatrends. Sie sind also sehr zukunftsorientiert und sind Benchmark-Agnostiker. Sie wissen, wie sie unsere Strategie verkaufen können. Wir versuchen schon seit geraumer Zeit, in Europa Fuß zu fassen. Es ist ein schwieriger Markt, und man kann das nicht von den USA aus tun. Man muss es von Großbritannien aus versuchen.

Werden sich die Fonds, die Sie in Europa anbieten, von denen in den USA unterscheiden?

Die Fonds werden so identisch sein, wie es die Aufsichtsbehörden zulassen. Es gibt ein paar unterschiedliche Regeln, die aber nicht erheblich sind. Wir selbst bekommen es mehr mit künstlicher Intelligenz zu tun, wenn es darum geht, die Welt nach Innovationen zu durchforsten und sehen eine Heatmap-Darstellung, die allmählich einige schöne Entwicklungen in Europa zeigt. Wir werden uns also im Laufe der Zeit mehr in Europa und dem Rest der Welt engagieren. Bisher haben wir uns sehr auf die USA konzentriert. Aber die künstliche Intelligenz ändert das. Sie lässt die Kosten für Innovation einbrechen. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass Innovatoren und Unternehmer auf der ganzen Welt den USA einen guten Wettbewerb liefern werden.

Ihr Flaggschiff-Fonds hat in diesem Jahr rund 27 Prozent zugelegt. Der Nasdaq 100 etwa 34 Prozent. Wäre es für Anleger nicht besser, in einen ETF zu investieren, der stumpf einen solchen Index abbildet?Im Nasdaq 100 finden sich hauptsächlich Unternehmen mit einer riesigen Marktkapitalisierung. Mit unserem Flaggschiff-Fonds gibt es da nur sehr geringe Überschneidungen, weniger als fünf Prozent. Die einzige wirklich signifikante Überschneidung ist Tesla. Unsere Werte sind sehr zukunftsorientiert. Die Nasdaq-100-Werte dagegen haben ihren Status, ihre große Marktkapitalisierung erreicht, weil sie in der Vergangenheit erfolgreich waren. Wir aber suchen nach zukünftigem Erfolg. Das soll nicht heißen, dass die Nasdaq-100-Titel nicht erfolgreich sein werden. Das werden sie wahrscheinlich sein. Aber es sind im Vergleich zu unseren Unternehmen eben sehr reife Unternehmen. Die Firmen, auf die wir setzen, sollten sich auf längere Sicht, wenn die Zinssätze sinken, deutlich besser entwickeln.

Lebende Legenden Cathie Wood – Tech-Investorin mit Kultstatus Cathie Wood geht an der Börse voll ins Risiko. Die bibeltreue Christin und Trump-Sympathisantin setzt mit ihrer Firma Ark Invest ausschließlich auf disruptive Technologien. Zuletzt ging das gehörig schief

Trotzdem ziehen Anleger eine Menge Geld aus Ihren Fonds ab. Warum eigentlich?

Nun ja. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des uns verwalteten Vermögens. 2021 hatten wir Nettomittelzuflüsse in Höhe von 17 Mrd. Dollar, wobei der Höhepunkt am Anfang des Jahres lag. Dann kam es leider zu einer Bärenmarktphase, und im letzten Jahr hatten wir noch Nettozuflüsse von etwa 1,5 Milliarden. In diesem Jahr haben wir ungefähr so viel an Rückflüssen. Warum ist das so? Ich denke, dass jetzt das Gleiche passiert, wie etwa Ende 2020 und im Jahr 2021 [als angesichts kräftig steigender Kurse viel Geld in die Aktienmärkte floss]: Es gibt Akteure, die dem Momentum hinterherjagen. Wir haben uns Ende 2021 unwohl gefühlt und gesagt, es sei jetzt richtig, Gewinne mitzunehmen. Heute fühlen wir uns viel wohler und würden sagen, dass man jetzt in unsere Strategien einsteigen sollte. Aber es gibt auch Akteure, die das Momentum auf der Abwärtsseite nutzen.

Sie sehen in dem E-Auto-Konzern Tesla eines der interessantesten KI-Unternehmen. Warum?

Viele Menschen wissen nicht, dass Tesla DAS größte KI-Projekt der Welt ist, weil sie nur an Elektroautos denken. Aber die nächste Phase dieses Unternehmens sind autonome Taxiplattformen. In der Welt der künstlichen Intelligenz wird das Unternehmen, das als erstes mit den besten Daten, dem besten Fachwissen und der besten Fachkompetenz aufwarten kann, den Löwenanteil des Marktes bekommen. Was bedeutet das in diesem Fall? Das Unternehmen, das die Menschen in einem autonomen Taxi am schnellsten und sichersten von A nach B bringt, wird den Großteil des Marktes erobern. Wir glauben, dass dieses Unternehmen in den USA Tesla sein wird. Wir wissen nicht, wer es im Rest der Welt sein wird. Wahrscheinlich wird es geografische Monopole geben. Aber die USA werden ein riesiger Markt sein. Und das ist der Grund, warum Tesla-Aktien, die derzeit etwa 250 Dollar kosten, im Jahr 2027 wohl 2000 Dollar erreichen werden.

Aktienmarkt Zinswende bremst Aktienrückkäufe aus Die Rückkehr der Zinsen macht Aktienrückkäufe teurer und für immer mehr Firmen sogar unattraktiv. Dem Aktienmarkt fehlt damit ein wichtiger Kurstreiber der vergangenen Jahre, die Renditen könnten sinken

Beunruhigt Sie Elon Musk überhaupt nicht? Sein Verhalten ist ja immer im Gespräch…

Wir machen uns keine Sorgen über Elons Eskapaden. Es sei denn, die US-Börsenaufsicht SEC ist wie 2018 hinter ihm her. Damals hatte er auf Twitter behauptet, „die Finanzierung sei gesichert“, [um Tesla von der Börse zu nehmen] obwohl sie nicht gesichert war oder er es zumindest nicht beweisen konnte, dass sie gesichert war. Daraufhin hat die amerikanische Aufsichtsbehörde eine Untersuchung eingeleitet. Wir haben ein Punktesystem, und die Punktzahl für das Tesla-Management ist deshalb um einen Punkt gesunken. Aber es gibt auch andere Punkte in unserem Bewertungssystem, die sich danach sehr schnell nach oben bewegten. Einer davon stieg wegen der Vorstellung eines Chips für künstliche Intelligenz. Tesla war damit der einzige Autohersteller, der 2018 einen KI-Chip hatte. Dann sorgte in dem Geschäftsquartal für eine große positive Überraschung. Viele Leute hatten einen negativen Cashflow erwartet. Der Cashflow stieg jedoch stark an und war positiv. Die Punkte bewegen sich also.

Beim Techunternehmen Nvidia ist ihr Flaggschiff-Fonds ausgestiegen. Warum haben Sie hier den Optimismus verloren?

Es ist nicht so, dass wir nicht bullish sind. Wir halten die Aktie in den meisten unserer spezialisierten Fonds, allerdings nicht in unserem Flaggschiff-Fonds, der nicht alle Innovationsplattformen enthalten muss – Robotik, Energiespeicherung, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie und Gen-Sequenzierung. In unseren spezialisierten Fonds ist die Gewichtung von Nvidia gesunken, weil die Bewertung kräftig gestiegen ist. Jeder weiß, dass Nvidia das führende Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz ist. Aber die wenigsten kennen all die Unternehmen in unseren Portfolios, die über geschützte Daten verfügen und wahrscheinlich in den kommenden Jahren bedeutende Marktanteile gewinnen werden.

Das Interview ist zuerst bei ntv.de erschienen