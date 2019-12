East Japan Railway

In Deutschland gilt der lang geplante, aber abgesagte Börsengang der Deutschen Bahn als Grundübel für das Chaos auf hiesigen Schienen. Dabei zeigt ausgerechnet die East Japan Railway: Börsennotierte Bahnkonzerne können auch ganz anders. Die Züge von East Japan Railway – die etwa Personen­züge in Tokio betreibt – kommen in der Regel auf die Sekunde genau an, längere Verspätungen werden in Japan schnell zum Skandal. Bei einem prognostizierten Gewinnwachstum von drei Prozent sind zwar keine rasanten Kurszuwächse drin, dafür kommt aber auch die Dividende pünktlich.