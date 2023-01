von Stefan Schaaf Der ESG-Markt schwächelt. Doch trotz manch falscher Versprechungen bleiben nachhaltige Finanzprodukte relevant. Capital hat Fonds aufgespürt, die dieses Label auch verdienen

Die Vollbremsung kam überraschend. Jahrelang galten nachhaltige Geldanlagen als Renner in der deutschen Investmentbranche: Bis Ende 2021 hatten Privatanleger laut dem Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) fast 250 Mrd. Euro in „grüne“ Publikumsfonds angelegt – doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der nachhaltige Markt wuchs damit fünfmal so schnell wie der Gesamtmarkt.