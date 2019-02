Nach dem Absturz zum Jahresende und der folgenden Aufholjagd zu Jahresbeginn ist der Deutsche Aktienindex Dax nun wieder auf Kurs – leider aber auf keinem guten. Denn inzwischen scheint klar: Es geht weiter bergab. Zumindest zeigt die 200-Tage-Linie deutlich nach unten und der Börsenindex ist auch bereits sehr weit unter die langfristige Linie gerutscht. Er macht derzeit auch keine Anstalten, sie nach oben zu durchbrechen, was gemeinhin als Anzeichen für eine Trendumkehr gilt. Von daher scheint es angebracht, sich auf ein weiteres Abbröckeln der Märkte einzustellen. Wie immer, wenn es zu Abschwung kommt, wollen einige Investoren das nicht wahrhaben. Sie suchen stattdessen nach den letzten Inseln der Seligen, bei denen noch positive Renditen zu erzielen sind. Und so mancher erinnert sich dann an die Performancezahlen vom letzten Jahr: Auch 2018 lief allgemein schlecht an den Börsen, es gab eigentlich kein Segment, was sich gegen den negativen Trend stemmen konnte – außer einem. Die Immobilienaktien wären die einzigen Werte, die selbst im Abschwungjahr 2018 zulegten, während alle marktbreiten Indizes um rund 20 Prozent verloren. Sind Immobilienpapiere also die letzten Horte der Stabilität?

Einige Analysten sagten das durchaus noch kurz vor Jahresende und machten Anlegern Mut, der Hype an den Immobilienmärkten sei noch nicht vorbei. Sie verwiesen auf die enormen Steigerungen der Immobilienindizes, als da wären der Dax Subsector Real Estate und der Solactive Dimax. Beide legten auf Jahressicht rund 25 Prozent zu, auf drei Jahre waren es 58 Prozent beim Dimax und 76 Prozent beim Dax Subsector. Auf zehn Jahre gesehen waren sogar 47 bis 48 Prozent pro Jahr drin. Das waren gewaltige 480 Prozent. Man muss solche Lobpreisungen allerdings mit Vorsicht betrachten und vor allem genau hinsehen, wer die Plädoyers für die Immobilienaktien hielt: Es waren allesamt Branchenbeteiligte und Fondsmanager, die selber in Immobilien investieren. Kein Wunder also, dass sie beim Betongold vor allem den Wortbestandteil „Gold“ betonten.

Wie steht es nun aber wirklich um die Immobilien? Schließlich trüben sich inzwischen nicht nur die Konjunkturprognosen merklich ein, sondern auch die Aussichten für den Immobilienmarkt. Die Branche starrt weiterhin auf die Europäische Zentralbank und erwartet, dass der Zinsanstieg nun irgendwann erfolgen muss. Und während Sparer sich über eine Anhebung freuen würden, wäre sie für alle Immobilieninvestoren oder Hausfinanzierer Gift. Denn sie verteuern Darlehen und die Fremdkapitalaufnahme für neue Bauprojekte und setzen die Bewertungen der Immobiliengesellschaften unter Druck. Dazu kommen die ohnehin schon hohen Immobilienpreise. Im angelaufenen Jahr sind die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser sowie die Mieten erneut gestiegen, um rund 5,6 Prozent bundesweit, hat das Beratungshaus BulwienGesa in seinem aktuellen Immobilienindex ermittelt. Für den Teilbereich „Wohnen“ fiel der Anstieg sogar noch stärker aus und in den deutschen Großstädten kletterten die Preise sogar weiter um knapp acht Prozent. Der Markt erlebt das 14. Jahr des Aufschwungs. Im Grunde ist klar, dass es nicht ewig so weitergehen wird.

Würde der Markt demnächst aufhören, weiter in den Himmel zu wachsen – oder würden die Preise sogar ein Stückchen abbröseln, so würde das natürlich auch die Bewertungen der großen Immobilienkonzerne drücken und den Wert ihrer Hausbestände schmälern. Das hätte unzweifelhaft einen Einfluss auf die Kurse der großen Immobilien-Aktiengesellschaften, allen voran Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien. Die machen sich zurzeit außerdem Gedanken darüber, wie weit die Politik demnächst die Wohnungsmärkte noch reguliert: Mietpreisbremse, Kappung der Modernisierungsumlage, Wohnungsenteignungen, all das steht zurzeit als Thema im Raum. Nach einem ungehinderten weiteren Preisanstieg klingt all das jedenfalls nicht.

Tatsächlich rechnen einige Analysten in Immobilienratingagenturen damit, dass der Häuserboom demnächst an seine Grenzen geraten dürfte. Wohl nicht in diesem Jahr, aber doch spätestens im nächsten oder übernächsten Jahr. Dann wird erst einmal Schluss ein mit den weiteren Preissteigerungen. Dennoch könnten die börsennotierten Wohnungsgesellschaften weiterhin satte Gewinne verzeichnen, sagen namhafte Fondsgesellschaften wie DJE und auch Flossbach setzt weiterhin auf Immobilienaktien als Ertragbringer, auch wenn der Vermögensverwalter deren Gewichtung im Portfolio zuletzt stark reduzierte. Warum die Profis an den Immo-Aktien festhalten? Weil Wohnungen stabile Cashflows generieren. Sie werfen Mieten ab, egal ob da draußen Wirtschaftskrise herrscht oder nicht. Anders gesagt: Wohnen müssen die Leute immer – und daran verdienen die großen Wohnungsgesellschaften. Vor allem in den Großstädten wird sich der Nachfrageünberhang nach Wohnungen auch nicht so schnell abbauen. Zuletzt errichteten Investoren kaum 300.000 neue Wohnungen bundesweit, das sind mindestens 75.000 zu wenig für den aktuellen Bedarf. Die Bau-Lücke in den Metropolen wird also eher größer als kleiner.

Also doch gute Zeiten für Immobilienaktien? Die Manager von Immobilienfonds waren zuletzt einhellig dieser Meinung, so belegt eine Befragung der Ratingagentur Scope von Sommer letzten Jahres. Demnach sagten alle Fondsmanager – von 13 deutschen Immofonds für Privatanleger und von 7 institutionellen Fonds – das Jahr 2019 werde erneut ein gutes Jahr. 35 Prozent gingen sogar davon aus, dass es sehr gut werde. An schlechte Zeiten wollte dagegen niemand glauben. Das größte Risiko für die Märkte sahen überdies 82 Prozent von ihnen in der mangelnden Verfügbarkeit neuer Objekte, also im leergefegten Markt. Der Gedanke an Zinssteigerungen dagegen trieb nur 59 Prozent von ihnen um. Und ein Abwertungsrisiko durch das Ende der Hochpreisphase sahen nur 35 Prozent als Problem. Was sie gegen den Mangel an Investitionsobjekten unternähmen? 82 Prozent antworteten: neue Projekte entwickeln, also bauen. Zwei von drei Managern sagten auch: Wir investieren in den Bestand. Das dürfte also eine Grundlage für weitere Mietsteigerungen sein.