Wie können bereits Berufseinsteiger fürs Alter vorsorgen? Wie legt man das erste Gehalt am sinnvollsten an? Unser Capital Briefing gibt einen kompakten Überblick

In der Krise sind Themen wie Altersvorsorge und Sparstrategien sicher nicht erste Priorität für viele – vor allem nicht für Berufseinsteiger. Wieso es sich trotzdem lohnt, die richtige Anlagestrategie für sich selbst zu suchen und was für Möglichkeiten der Vorsorge fürs Alter es bereits in jungen Jahren gibt, lesen Sie hier in unserem Capital Briefing.

Sparen für Berufseinsteiger: Zeit bringt Geld

Viele Jüngere fragen sich, wie sie im Zinstief überhaupt vorsorgen sollen. Doch wer jung ist, hat es sogar eher leicht. Die Gründe dafür lesen Sie hier

Geldanlage trotz Krise: So legen Sie jetzt 5000 Euro an

Wer noch nicht lange spart, kann mit den horenden Summen, von denen am Finanzmarkt oft gesprochen wird, wohl nur wenig anfangen. Doch schon kleinere Beträge lassen sich sinnvoll anlegen. An den Börsen kann man derzeit günstig einkaufen. Wer in den Kapitalmarkt einsteigen will, sollte die Krise nutzen – und wer noch Geld übrig hat, kann sein Portfolio jetzt fitmachen für die kommenden zehn Jahr. Zum Beitrag

So regeln Berufseinsteiger ihre Finanzen

Versicherungen, Rücklagen, vermögenswirksame Leistungen: Mit dem ersten Gehalt ändert sich für junge Menschen einiges. Es lohnt sich, in Sachen Finanzen frühzeitig die richtigen Weichen stellen. Worum Berufseinsteiger sich zeitnah kümmern sollten. Zum Beitrag

Warum die Riester-Rente besser als ihr Ruf ist

Die Riester-Rente wird nur noch kritisiert. Doch sie hat auch Vorzüge, gerade für alle, die noch nicht an Rente denken. Junge Menschen legen so ihr Geld sicher an – und erhalten sich ein wenig Flexibilität. Zum Beitrag

5 Finanz-Tipps für Berufsanfänger

Existenzgründung, Berufsunfähigkeit, Rente: Zu Beginn der Karriere wird die Grundlage für die finanzielle Zukunft gelegt. Diese fünf Tipps helfen beim Sparen für Berufseinsteiger. Zum Beitrag

Generation sorglos: Rücklagestrategien für Berufsanfänger

Berufsanfänger tun sich zunehmend schwer mit dem Sparen. Capital analysiert ihre Finanzvorlieben – und empfiehlt die passenden Rücklagestrategien. Zum Beitrag