von Daniel Saurenz Bitcoin hat wieder den Sprung über die 30.000-Dollar-Marke geschafft und kletterte damit auf den höchsten Stand seit zehn Monaten. Die Kryptowährung profitiert vor allem von der Bankenkrise. Geht die Reise weiter?

Bitcoin handelte in den vergangenen Monaten häufig in die gleiche Richtung wie die Aktienmärkte. Im Zuge der jüngsten Turbulenzen schien er sich aber vom Aktienmarkt zu lösen und stieg entgegen dem Aktienmarkt an. Die größte Kryptowährung der Welt wurde als sicherer Hafen betrachtet, da Rezessionsängste wieder in den Vordergrund rückten und Befürchtungen über eine mögliche Instabilität im Bankensystem zunahmen.

„Die Pleite der Silicon Valley Bank verunsicherte viele asiatische Anleger, die ihre Gelder dort verwahrt hatten. Insbesondere asiatische Technologieunternehmen suchten nach Alternativen, wo ihr Geld einigermaßen sicher ist“, sagt Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Daher könnte der Liquiditätszufluss aus Asien zunehmen und für eine Fortsetzung der Rally sorgen. „Mit dem Sprung über die Runde Marke von 30.000 Dollar hat die Münze zugleich die Rückschläge durch die Kapriolen rund um Terra, Three Arrows Capital und die spektakuläre Pleite von FTX im Vorjahr wieder aufgeholt“, erklärt Dennis Austinat, Deutschland-Chef der internationalen Multi-Asset-Plattform Trive.

Bitcoin nimmt an Bedeutung wieder zu

Trotz der Erholung dürfte die Rekordregion aus dem November 2020 bei rund 69.000 Dollar vorerst außer Reichweite bleiben. Denn ähnlich wie am Aktienmarkt ist das Fundament der Rally eher brüchig. „So liegen knapp 40 Prozent der 100 größten Altcoins nach wie vor mehr als 90 Prozent unter ihren historischen Rekorden“, wie aus Daten des Brokers Etoro hervorgeht. Beim Bitcoin beläuft sich der Abschlag hingegen auf rund 55 Prozent. Seit den Tiefstständen im November 2022 hat sich der Kurs bereits nahezu verdoppelt. „Entsprechend ist auch die Gewichtung des Bitcoin am gesamten Krypto-Universum kräftig auf 46 Prozent und damit das höchste Niveau seit Juni 2022 gestiegen“, so Analyst Molnar. Ethereum als zweitgrößte Münze vereint rund 19 Prozent des Markes auf sich, während die Altcoins gemieden werden und an Gewicht verlieren.

Hintergrund sind erneut zunehmende Befürchtungen vor regulatorischen Vorgaben aus den USA. So will die Wertpapieraufsicht SEC Kryptounternehmen mit dem Vorwurf des illegalen Wertpapierhandels in die Schranken weisen. Ins Visier rücken besonders die Handelsplattformen der Kryptobörsen. Zudem droht weiterhin, dass alle Altcoins mit Ausnahme des Bitcoin aus Sicht der SEC als Wertpapiere eingestuft werden. Spannend ist daher der Ausgang eines Rechtsstreits von Ripple gegen die amerikanische Wertpapieraufsicht.

Auf die Saisonalität achten

Zusätzliche Unterstützung erfährt die mit Abstand größte Krypto-Münze durch einen Sonderfaktor. So verteuerte sich der Bitcoin vor den drei bisher durchgeführten Halving-Terminen jeweils und stieg anschließend dynamisch auf frische Bestmarken. Auch jetzt scheint der Effekt vor dem nächsten Halving im Frühjahr kommenden Jahres erneut zu greifen. „Etwa alle vier Jahre wird die Belohnung für die geschürften Blocks halbiert“, sagt Austinat. „Miner erhalten dann 50 Prozent weniger Bitcoins für die Verifizierung der Transaktionen, so Austinat weiter.

Und auch die Saisonalität spricht zumindest kurzfristig für Unterstützung. April und Mai zählen zu den stärksten Monaten im Jahresverlauf mit durchschnittlichen Gewinnen in den vergangenen zehn Jahren von rund zwölf Prozent pro Monat. Ähnlich wie am Aktienmarkt sind hingegen die Sommermonate Juli, August und September eher durchwachsen.