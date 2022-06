von Jannik Tillar Der Bitcoin und andere Kryptowährungen sind auf ein 18-Monats-Tief gefallen. Das trifft auch die Anleger von klassischen Aktien – und Entwicklungsländer wie El Salvador. Vier Fragen und Antworten

Wer dachte, dass sich die Krypto-Märkte nach dem Crash im Mai beruhigt hatten, wurde diese Woche eines Besseren belehrt. Am Dienstag stürzte der Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung, zwischenzeitlich auf 20.800 US-Dollar ab und notierte damit auf einem 18-Monats-Tief. Wochenlang pendelte der Bitcoin um die Marke von 30.000 Dollar, jetzt durchbrach er aber gleich mehrere Widerstandswerte – und ein Boden ist noch nicht in Sicht. Auch andere Digitalwährungen und klassische Aktien stürzten ab, teilweise traf es sie sogar noch härter. So büßte Ether binnen einer Woche 34 Prozent ein und notiert nur noch bei 1200 Dollar. Der US-Autobauer Tesla verlor sieben Prozent, da Gründer Elon Musk als großer Verfechter digitaler Währungen gilt. Anders als beim Abverkauf im Mai, als der Stablecoin Terra crashte, gibt es dieses Mal aber mehrere Gründe. Welche das sind, und welche Folgen das hat: Vier Fragen und Antworten.

Was sind die Gründe für den jüngsten Crypto-Abverkauf?

Der Kryptomarkt steht aktuell von zwei Seiten unter Druck. Neben der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit sind das vor allem die Probleme beim Krypto-Verleiher Celsius Network. Der verkündete am Sonntag, vorerst keine Auszahlungen und Transaktionen mehr vorzunehmen. Kunden können also kein Geld mehr abheben. Grund dafür seien „extreme Marktbedingungen“, vor denen das Unternehmen seine Kunden „schützen“ will. Das teilte das Unternehmen in einem Blogbeitrag mit. Offenbar wurde Celsius von einer Vielzahl an Rückforderungen überrascht und benötigt nun Zeit, die Liquidität zu sichern. Für die volatilen Kryptomärkte sind solche Nachrichten aber Gift und lösten in der Folge einen Abverkauf aus. Auch die weltgrößte Krypto-Börse Binance bekam das zu spüren, und setzte teilweise die Abhebungen aus.

Die Reaktion auf die Celsius-Probleme zeigt aber schon die Nervosität an den Kryptomärkten. „Die Unsicherheit steht Börsianern nach vor ins Gesicht geschrieben“, erklärt Analyst Timo Emden gegenüber dem Handelsblatt. Anleger fürchten nach den jüngsten Inflationszahlen aus den USA, dass die Notenbank FED die Zinsen noch stärker anziehen könnte. In der Folge könnte dann das globale Wachstum leiden, so ihre Logik. In dieser Unsicherheit reduzieren Anleger ihr Risiko, meint Emden, und werfen daher besonders schwankungsanfällige Werte ab. Dazu gehören etwa Kryptowährungen, auch weil diese keine Dividenden oder Zinsen einbringen.

Warum sind andere Kryptowährungen mitbetroffen?

Das hängt unter anderem mit den Eigenschaften von Celsius zusammen. Kunden können hier ihre Kryptowährungen, etwa Bitcoin oder Ether, an Celsius übertragen und erhalten dafür eine jährliche Verzinsung von bis zu 17 Prozent – so die Theorie. Celsius verleiht diese Krypto-Werte dann an andere Interessierte weiter, die diese nur für eine kurze Zeit halten. Manche von ihnen wollen damit spekulieren, andere bedienen damit Kredite in Kryptowährungen. Außerdem investiert Celsius einen Teil in andere Kryptowährungen als Bitcoins – sogenannte Altcoins. Wenn jetzt aber zeitgleich mehrere Kunden ihre geliehenen Coins zurückhaben wollen, muss Celsius die Werte von den Anleihenehmern zurückholen oder – alternativ – eigene Kryptobestände verkaufen. Beides führt dazu, dass das Angebot am Markt größer wird und der Preis sinkt.

Wieso haben auch klassische Aktien verloren?

Nicht nur Kryptowährungen wurden von den Verwerfungen getroffen. Auch klassische Aktien verloren teilweise deutlich, sofern sie einen Kryptobezug haben. Am heftigsten traf es wohl die Aktie des Software-Herstellers MicroStrategy, die fast 30 Prozent im Minus notierte – der größte Tagesverlust seit fast 20 Jahren. Das Unternehmen investierte in den vergangenen Jahren mehrere Milliarden Dollar in Bitcoins & Co. Investoren bewerten das nun offenbar immer mehr als Fehler. Ähnlich sieht es bei Autobauer Tesla aus. Gründer Elon Musk ist ebenfalls stark in Digitalwährungen investiert, und so verlor die Aktie zum Wochenstart knapp sieben Prozent. Minining-Firmen wie Riot (-23,5 Prozent) oder Marathon (-20,3 Prozent) notierten ebenfalls deutlich im Minus. Papiere der beliebten Kryptobörse Coinbase kosteten am Dienstag gerade einmal 48 Euro. Im November zahlten Anleger hierfür noch über 300 Euro.

Was bedeutet der Absturz für Entwicklungsländer?

Einige Entwicklungsländer führten während des jüngsten Kryptobooms Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Pionier ist hier gewissermaßen El Salvador, wo Präsident Nayib Bukele den Bitcoin im Juni 2021 als offizielles Zahlungsmittel anerkannte. Kurz darauf folgten dann Panama und die Zentralafrikanische Republik. El Salvadors Präsident Bukele wollte das Land für Investitionen aus der Kryptoindustrie interessant machen und die Abhängigkeit vom US-Dollar verringern. Wirklich rentiert hat sich das bislang aber nicht. Nur fünf Prozent der Bevölkerung nutzt Bitcoin. Außerdem werden die Staatsanleihen mit deutlichem Abschlag gehandelt, und einige Investoren sehen gar realen Ausfallrisiken.

Pläne, eine Art staatlichen Bitcoin-Fonds aufzulegen, wurde vorerst auf Eis gelegt. Die 2301 Bitcoin im Staatsbesitz notieren deutlich im Minus und können so auch keine neuen Reserven generieren. Das sollte sich aber bestenfalls bis Ende Januar 2023 ändern. Dann wird eine Staatsanleihe in Höhe von 800 Mio. Dollar fällig. Zwar besitzt El Salvador Zentralbankreserven von 3,4 Mrd. US-Dollar. Außerdem sind die rund 100 Mio. Dollar, die Bukele in Bitcoin investierte ein kleiner Wert. Aber: 2025 ist bereits die nächste Anleihe in Höhe von 800 Mio. Dollar fällig. Da könnte es schon deutlich kritischer werden. Bereits jetzt muss das Land rund fünf Prozent Zinsen für Dollar-Kredite zahlen. Wenn das Bitcoin-Investment floppt, wird dieser Wert wohl noch höher liegen – auch, weil El Salvador dadurch Vertrauen an den Finanzmärkten verspielt hätte. Insofern könnte Bitcoin den finanziellen Spielraum des Landes sogar eingrenzen statt, wie geplant, vergrößern.