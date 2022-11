Binance vs. FTX: Das Duell hat einen klaren Sieger

Binance vs. FTX

von Philipp Mattheis Im Showdown um die beiden Kryptobörsen FTX und Binance stehen sich zwei schillernde Milliardäre gegenüber – mit einem vorerst eindeutigen Sieger. Für die Branche dürfte das dicke Ende aber erst noch kommen

Wenn einer so etwas wie das Gesicht des rasanten Krypto-Booms des vergangenen Jahres ist, dann Sam Bankman-Fried, kurz SBF. Der Mann mit den wirren Lockenkopf schaffte es, dass auch die etablierten Medien wie die Financial Times, Forbes und Bloomberg ihm ganzseitige Porträts widmeten. Dem gerade einmal 30 Jahre alten Multimilliardär gehören sowohl die Krypto-Börse FTX als auch der Hedgefonds Alameda Research. Sein Privatvermögen wurde auf 10,5 Mrd. Dollar geschätzt. All das bricht nun zusammen, und sein Konkurrent Chaopeng Zhang, kurz CZ, freut sich.