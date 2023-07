von Caspar Tobias Schlenk Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Doch die Firma dahinter ist ein undurchsichtiges Geflecht, ihr Gründer Changpeng Zhao schwer zu fassen. Die USA haben nun die Jagd auf ihn eröffnet

Als Changpeng Zhao an diesem ersten lauen Frühsommerabend des vergangenen Jahres das Deck des Ausflugsboots im Hamburger Hafen betrat, wurde es kurz still an Bord. Köpfe reckten sich, leises Getuschel – er war es wirklich! Die versammelte neue Finanzelite des alten Kontinents war beeindruckt.

CZ, wie er sich selbst und wie ihn auch die Techwelt nennt, stellte sich zu einer Gruppe von Gründern. „Hi, ich bin CZ“, sagte er und streckte seine Hand zur Begrüßung aus, so, als müsse er sich noch vorstellen. „Ich weiß“, erwiderte ein bekannter deutscher Gründer perplex, dem sonst nie die Worte fehlen.

Der zierliche Mann, der sich an jenem Abend seinen Weg durch die Menge bahnte, immer dicht gefolgt von seinen beiden Bodyguards, ist eine der mächtigsten Figuren der Kryptowelt. In wenigen Jahren hat er sein Unternehmen Binance zum weltweit wichtigsten Marktplatz für Kryptowährungen aufgebaut, heute läuft mehr als die Hälfte des globalen Handels darüber. 120 Millionen Menschen haben sich registriert, um dort Bitcoin, Ether oder andere Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Für seine ersten Bitcoin hatte Zhao einige Jahre zuvor noch sein Haus verkaufen müssen. Dann gründete er Binance, und atemberaubend kurze Zeit später betrug sein geschätztes Vermögen fast 100 Mrd. Dollar – so viel wie das von Facebookgründer Mark Zuckerberg heute.

Doch damit ist es schon wieder vorbei: Mit dem Kurssturz bei Kryptowährungen ist auch CZs Vermögen deutlich geschrumpft, zeitweise lag es bei nur noch 10 Mrd. Dollar. Und der Gründer selbst ist zwar nicht der Staatsfeind Nr. 1 für die USA, aber er steht nun im Fokus amerikanischer Behörden wie wenige andere Personen. Jahrelang sahen die Amerikaner dem Treiben an den Kryptobörsen mehr oder weniger sprach- und tatenlos zu – spätestens mit der Pleite der US-Kryptobörse FTX im vergangenen Herbst aber schalteten die Amerikaner um.

Anfang Juni reichte die US-Finanzmarktaufsicht SEC eine offizielle Klage gegen Binance und Zhao ein. Die Vorwürfe sind ernst, es geht um Täuschung von Investoren, Interessenkonflikte, Vertuschung und die absichtliche Umgehung von US-Gesetzen. Konkret soll Binance US-Kunden Produkte und Dienstleistungen angeboten haben, die für die USA gar nicht zugelassen waren. Zudem soll Zhao persönlich Zugriff auf Kundengelder gehabt und Geld abgezweigt haben. Binance bestreitet das und hat angekündigt, sich mit allen Mitteln zu wehren.

Die große Transparenz

So gesehen kam seinem Abstecher nach Hamburg vor einem Jahr eine immense Bedeutung zu – und er war bis ins kleinste Detail geplant. Zhao hatte einen kurzen Auftritt am nächsten Morgen auf der Finance-Forward-Konferenz vor einer euphorischen Menge, danach ging es gleich weiter. Der Gründer war auf Europa-Tour, traf Politiker, sprach auf Konferenzen. Er wollte dem sagenhaften Aufstieg seiner Börse ein Gesicht geben. Nämlich das eines Mannes, der eher freundlicher Nerd als Drahtzieher ist – und der das Firmenlogo auf seinen Arm tätowiert hat. Bedenken, Sorgen, kritische Nachfragen lächelte er einfach weg. Der Kryptocrash? Das mache ihm wenig Sorgen, sagte er vor einem Jahr, auch zu Capital. Und sein eigenes Vermögen, das gerade schon implodiert war? Ein paar Milliarden mehr oder weniger seien ihm „nicht wichtig“.

Es war auch: der Höhepunkt einer Offensive, Binance aus dem Dunkeln zu holen. Denn die Kryptobörse umgab seit ihrer Gründung etwas Unseriöses. Überall in Europa bemühte sich das Unternehmen in jenen Wochen bei den Finanzbehörden um eine eigene Zulassung. CZ spielte mit dem Gedanken, das europäische Headquarter nach Frankreich zu verlegen. Die Message lautete: Schaut uns an, wir haben nichts zu verbergen.

SEC-Chef Gary Gensler knöpft sich Binance und die Kryptobranche vor © Natalie Naccache/Bloomberg via Getty Images

Rund ein Jahr später ist klar: Der Plan ist nicht aufgegangen. SEC-Chef Gary Gensler hat Binance und der gesamten Kryptobranche gleichsam den Krieg erklärt. Und wenn der Marktführer fällt, könnte er die ganze Branche mit nach unten ziehen. Auch in Europa hat sich die Stimmung gedreht: Die Aufsichtsbehörden üben massiven Druck auf Binance aus. Einige Länder musste das Kryptounternehmen bereits kleinlaut verlassen. Auch in Deutschland verhinderte die Finanzaufsicht Bafin die großen Expansionspläne.

Einblick in eine Blackbox

Eine Frage rückt dabei in den Fokus: Was ist das eigentlich für eine Finanzfirma, die keinen festen Sitz hat, aus einem undurchsichtigen Firmengeflecht besteht und innerhalb von wenigen Jahren entstanden ist? Fragt man bei aktuellen Mitarbeitern nach, verweisen sie extrem vorsichtig an die Pressestelle. Man habe die Leute davor gewarnt, mit Journalisten zu sprechen, heißt es. Das Unternehmen ist nervös, denn die kommenden Monate entscheiden darüber, wie es für die größte Kryptobörse der Welt weitergeht.

Capital hat dennoch mit rund einem halben Dutzend Insidern sprechen können: ehemaligen Mitarbeitern, früheren Führungskräften und Anwälten. So lässt sich das Bild eines Unternehmens zeichnen, das um jeden Preis wachsen will – und dabei an gesetzliche Grenzen stößt.

Jerome Hansen, der eigentlich anders heißt, war zuerst fasziniert von Binance. Mit Mitte 20 sollte er die Kryptobörse mit aufbauen – sein Start fiel genau in den großen Hype um Digitalwährungen. „Zu der Zeit war das der wichtigste Kryptoanbieter der Welt, und ich war früh dabei“, sagt Hansen im Rückblick. Der Job war anders, als er es bislang von anderen Arbeitgebern kannte. „Ich wurde in Kryptowährungen bezahlt, die man mir auf das Binance-Konto ausgezahlt hat“, erzählt Hansen.

Am Ende des Monats musste er immer zusehen, Teile der volatilen Währung schnell zu verkaufen, um Geld zum Leben zu haben. „Ich war dann beispielsweise mit der Familie am Wochenende im Wald, es war gegen Ende des Monats – und dann kam die Nachricht, dass das Geld da ist. Also musste ich schnell verkaufen.“ Viele Gehälter zahlt Binance in der eigenen Kryptowährung BNB. Heute soll es allerdings auch möglich sein, das Gehalt in Euro oder Dollar zu bekommen.

Noch ungewöhnlicher war die Zusammenarbeit. „Ich habe sehr eng mit Menschen zu tun gehabt, von denen ich nur sehr wenig wusste“, berichtet der ehemalige Mitarbeiter. Die Kolleginnen und Kollegen saßen irgendwo auf der Welt, bei Videocalls war ihre Kamera nie an, und sie hatten Fantasienamen wie John oder Joe. Es ist in Asien nicht unüblich, sich westliche Namen zu geben – doch ohne Bild und richtigen Namen war es für Hansen schwer, sein Gegenüber zu fassen. Mit der Kryptocommunity kommunizierte das Team über den verschlüsselten Messenger Telegram.

Ziemlich wilde Zustände

Schwer vorstellbar, dass Banken- und Börsenaufseher solche Zustände in ihren angestammten Terrains und Märkten tolerieren würden. Gerade wenn es um Handelsplätze geht, über die täglich Geschäfte in Milliardenhöhe abgewickelt werden – und die es zunehmend mit klassischen Banken und Vermögensverwaltern zu tun bekommen. Doch für die Kryptowelt sind die altgedienten Aufseher eben nicht so ohne Weiteres zuständig, weshalb Kryptobörsen wie Binance oder auch FTX lange machen konnten, was sie wollten – Hauptsache, das Geschäft wuchs ordentlich weiter.

Und der Druck zu wachsen war immens: „Zu der Zeit konnten sich Kundinnen und Kunden teilweise noch anmelden, ohne dass es ein richtiges KYC gab“, erzählt Hansen. Bei „Know your customer“ handelt es sich um ein standardisiertes Verfahren zur Identitätsfeststellung bei Kunden von Banken oder Finanzanbietern. „Manager des Unternehmens haben vorgeschlagen, bestimmte Varianten zu testen, die aber aus meiner Sicht nicht zulässig waren“, sagt der Ex-Mitarbeiter. Das ist jetzt allerdings ein paar Jahre her.

Yi He hat Binance 2017 mitgegründet – und tritt heute verstärkt öffentlich auf © Graeme Sloan/Sipa USA/ddp

Mittlerweile betont das Unternehmen, alle Kunden identifiziert zu haben. „Wir haben bereits eingeräumt, dass wir in den Anfangsjahren von Binance keine angemessenen Compliance- und Kontrollmechanismen hatten, wie praktisch jede andere Kryptobörse auch“, teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit. Das Unternehmen habe jedoch massiv investiert, heute würden 750 Mitarbeiter in der Compliance-Abteilung arbeiten. Binance habe sich zum Ziel gesetzt, ein Vorbild für die gesamte Branche zu sein.

Die Geschichten von Ex-Mitarbeitern wecken jedoch Zweifel, wie ernst es das Unternehmen mit seinen früheren Beteuerungen meinte, alle Gesetze einzuhalten. „Es gab zwei Fraktionen innerhalb der Firma“, sagt eine ehemalige europäische Führungskraft. Die eine Seite unterstützte die Bemühungen, sich an Gesetze zu halten, die andere sei auf schnelles Wachstum gepolt gewesen – um jeden Preis. „Manchmal verlor die eine Fraktion die Geduld und hat uns gedrängt, wieder neue Kunden zu bringen. Dann mussten wir dagegenhalten.“ Binance betont, auch diese Zustände seien inzwischen vorbei.

Zu was das führte, lässt sich jedoch in der Anklageschrift der SEC nachlesen. Demnach soll Binance amerikanischen Kunden ermöglicht haben, nicht nur die eingeschränkte US-Plattform zu nutzen, sondern das volle Binance-Angebot. Dieses aber darf in den USA eigentlich nicht verwendet werden, weil Binance die Lizenz für Finanzprodukte fehlt, die dort angeboten werden. Die „VIPs“ – große Kryptohändler – habe man daher ermutigt, ihren Wohnsitz mit technischen Tools zu verbergen und bei der Anmeldung ihr Heimatland nicht zu erwähnen.

„Wir betreiben eine fking unlizenzierte Wertpapierbörse in den USA, bro“, zitiert die SEC-Anklage Samuel Lim, den verantwortlichen Compliance Officer zu jener Zeit. Binance widerspricht, man verfüge über „Best-in-class-Technologie“, um amerikanische Nutzer auszusperren, heißt es vom Unternehmen.

Weiter wirft die SEC der Börse vor, dass Gründer Zhao die Kontrolle über die Vermögenswerte der Kunden habe und in der Lage war, diese „nach Belieben zu vermischen oder umzuleiten“. Etwa zu einem Schweizer Unternehmen namens Sigma Chain, das Zhao ebenfalls gehört. Bei früheren ähnlichen Vorwürfen dementierte Binance, Kundengelder und Firmengelder zu vermischen.

CZ bereitet sich zurzeit auf die Klage vor. Doch parallel verlassen wichtige Führungskräfte das Unternehmen in Europa, wie Finance Forward und Capital berichteten. Die Länderchefs in Deutschland und Österreich etwa haben das Unternehmen verlassen. Gegangen sind auch der General Counsel Han Ng sowie der Manager Matthew Price, der von der Steuerbehörde IRS kam, berichtet das Wirtschaftsmagazin „Forbes“. Gründer Changpeng Zhao tut das auf Twitter als normale Wechsel in einem großen Unternehmen ab. Zudem feuerte Binance laut Medienberichten rund 1000 Mitarbeiter – die Zahl bestreitet Binance.

Keine Einreise

Zhao hätten die Anwälte schon vor längerer Zeit geraten, nicht mehr in die USA zu reisen – so jedenfalls erzählt man es sich in der Firma, sagen Insider. Der Gründer hält sich nun in Dubai auf, und das Unternehmen stellt zwei andere Führungskräfte in die Öffentlichkeit, um Zhao aus der Schusslinie zu nehmen: Richard Teng, der als Thronfolger bezeichnet wird, und die Managerin und Mitgründerin Yi He.

Unterdessen schauen Aufsichtsbehörden überall auf der Welt strenger auf Binance. Selbst in Frankreich, wo das Unternehmen eine Lizenz erhielt und gute Beziehungen zur Regierung gehabt haben soll, hat sich die Stimmung gedreht. Die Polizei inspizierte die dortigen Binance-Büros. Es habe sich um einen Routinebesuch gehandelt, heißt es vom Unternehmen. In Österreich musste Binance nach Capital-Recherchen seinen Lizenzantrag auf Druck der Behörden zurückziehen. Die Niederlande, Großbritannien und Zypern musste das Unternehmen ebenfalls verlassen.

Auch in Deutschland entschied die Finanzaufsicht Bafin kürzlich, dem Unternehmen keine Lizenz zu erteilen. Bei einem Lizenzantrag gibt es routinemäßig ein sogenanntes Inhaberkontrollverfahren, mit dem Firmenstrukturen durchleuchtet werden. Das undurchsichtige Geflecht sei den Kontrolleuren aber immer wieder ein Dorn im Auge gewesen, heißt es aus dem Umfeld.

Ohne Lizenz darf der Kryptoanbieter in Deutschland nun nicht für sich werben. Kunden können den Dienst allerdings nutzen, wenn sie ihn von sich aus ansteuern. So sammelte Binance dennoch deutlich mehr als zwei Millionen Kunden ein – und zählt damit zu den größten Kryptoanbietern im hiesigen Markt.

Um in Deutschland schneller zu wachsen, soll Binance vor einigen Jahren auch mit dem Berliner Fußballclub Hertha BSC über einen Millionendeal als Trikotsponsor verhandelt haben, wie mehrere Insider berichten. Der Deal kam allerdings nie zustande. Binance betont auch, man vermarkte sich wegen der „regulatorischen Verpflichtungen“ nicht an deutsche Nutzer. Nun muss die Börse sich erst einmal andere Wege für das Wachstum suchen – unter den strengen Augen von Finanzaufsehern aus aller Welt.