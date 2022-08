Die Aktie von Bed Bath & Beyond schoß plötzlich in die Höhe und stürzte ebenso plötzlich wieder ab

von Bailey Lipschultz and Divya Balji Wiederholt sich die Meme-Aktien-Geschichte? Der Hype um die Aktie von Bed Bath & Beyond erinnert jedenfalls stark an die Gamestop-Blase. Und wieder hat Ryan Cohen seine Finger im Spiel

Einige Investoren, die in der vergangenen Woche in Scharen Aktien von Bed Bath & Beyond gekauft haben, um Leerverkäufer zu verdrängen und ein dickes Geschäft zu machen, sitzen nun auf Verlusten in Höhe von 205 Mio. Dollar – mindestens. Sie glaubten, dass eine von Ryan Cohen geleitete Umstrukturierung bei dem Haushaltswarenhändler in vollem Gange sei.

Während der Woche wurden explosionsartig mehr als eine Milliarde Aktien des angeschlagenen Unternehmens gehandelt. In beliebten Foren wie Wallstreetbets auf Reddit wurde die Aktie gehypt, wie zuletzt die Titel auf dem Höhepunkt des Meme-Wahns im vergangenen Jahr. Am Mittwoch lag die Bed Bath & Beyond-Aktie kurzzeitig mehr als 130 Prozent im Wochenverlauf im Plus.

Am Donnerstag brach dann alles zusammen, als sich herausstellte, dass Cohen selbst die Aktie abgestoßen und Gewinne in Höhe von 68,1 Mio. Dollar eingestrichen hatte.

„Manchmal, wenn die Dinge zu einfach erscheinen und man eine hunderprozentige Rallye ohne ersichtlichen Grund sieht, ist das kein Zeichen, um einzusteigen. Das ist ein Zeichen, um auszusteigen“, sagte Greg Taylor, Chief Investment Officer bei Purpose Investments. „Das sollte für jeden die Lehre sein: aussteigen.“

Neue Rally Die Rückkehr der Meme-Aktionäre Anfang 2021 sorgten Reddit-Nutzer für eine Kursrally beim Computerspielhersteller Gamestop. Jetzt erlebt der US-Einzelhändler Bed Bath & Beyond einen Hype unter Kleinanlegern: Innerhalb von neun Tagen hat sich der Aktienkurs verdreifacht. Was die Kurssprünge für die Märkte bedeuten

Dieselbe Gruppe, die Cohen zu ihrem Guru erkor, als er half, den Boom bei Gamestop im Jahr 2021 auszulösen, kaufte am Dienstag und Mittwoch Aktien von Bed Bath & Beyond im Rekordwert von 131 Mio. Dollar, wie aus Daten von Vanda Research hervorgeht, die Bloomberg zur Schätzung der Papierverluste ausgewertet hat. In diesen beiden Tagen reduzierte Cohen seine 11,8-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen auf null. Ein Vertreter von RC Ventures lehnte es am Donnerstag ab, sich zu dem Verkauf zu äußern.

„Investieren ist ein Geschäft, bei dem jeder für sich selbst handelt, und Prominente stehen dabei nicht auf Deiner Seite“, sagte Michael O'Rourke, Chefmarktstratege bei Jonestrading. „Egal, welche Art von Trader man ist, die Lektionen werden im Allgemeinen durch die eigenen Gewinne und Verluste gelernt.“

Die Meme-Händler machen weiter

Am Freitag häuften sich die Verluste, und die Einzelhändler auf der Fidelity-Plattform stürzten sich auf den Ausstieg. Die Verkaufsaufträge für Bed Bath & Beyond übertrafen die Käufe in einem Verhältnis von fast 2:1, als die Aktie um rekordverdächtige 41 Prozent auf 11,03 Dollar abstürzte.

„Das Portfolio des durchschnittlichen Kleinanlegers ist im bisherigen Jahresverlauf erheblich gesunken, was bedeutet, dass die Kapazität, weitere Verluste zu verkraften, im Vergleich zum letzten Jahr begrenzt ist“, so Giacomo Pierantoni, Head of Data bei Vanda Research.

Insgesamt haben Kleinanleger in der vergangenen Woche etwa 270 Mio. Dollar in AMC Entertainment und Bed Bath & Beyond investiert, obwohl die Aktien in diesem Monat um 2,4 Prozent hinter dem S&P 500 Index zurückliegen. Auf Jahressicht liegen die beiden Werte sogar jeweils mehr als 20 Prozent m Minus.

Trotz aller Schwierigkeiten in dieser Woche waren die Meme-Händler am Freitag wieder aktiv: Gamestop und AMC Entertainment gehörten zu den meistgekauften Aktien bei Fidelity.

Weitere Artikel dieser Art finden Sie auf bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.