von Christian Ingerl Rund um den Traditionskonzern haben sich aktivistische Investoren formiert und versuchen dem Dax-Titel wieder Leben einzuhauchen. Folglich bietet Bayer derzeit eine der spannendsten Anlagestorys auf dem Frankfurter Börsenparkett.

Am 1. Mai 2016 übernahm Werner Baumann den Chefsessel bei Bayer. In diesen nun mittlerweile knapp sieben Jahren machte er sich am Kapitalmarkt wenig Freunde. Und das nicht ohne Grund: Der Aktienkurs schmierte in seiner Amtszeit um rund 40 Prozent ab, der Dax legte in diesem Zeitraum dagegen um etwa den gleichen Betrag zu.