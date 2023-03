von Jannik Tillar und Laura Eßlinger In der Schweiz entsteht durch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ein Banken-Riese. Doch die Märkte sind weiter nervös und sorgen sich vor Ansteckungseffekten auf weitere Banken

Erst die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB), dazu Turbulenzen kleinerer Banken in den USA, und nun am Wochenende der Übernahmekrimi in der Schweiz: Der Bankensektor und die Finanzmärkte kommen nicht zur Ruhe. Bei manchen wächst die Sorge vor weiteren Ansteckungseffekten.