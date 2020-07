Capital: Herr Hufeld, die Zinsen werden durch die Corona-Krise bei null bleiben, jetzt erst recht. Darunter leidet besonders die Branche der Lebensversicherer. Die klagt, sie wüsste gar nicht mehr, wie sie noch anlegen soll. Wie ernst ist die Lage der Branche?

FELIX HUFELD: Die Lebensversicherer – und übrigens auch die Pensionskassen – leiden natürlich arg unter den Niedrigzinsen. Einerseits wegen der enormen Langfristigkeit ihres Geschäfts. Andererseits, weil in Deutschland seit Jahrzehnten Verträge üblich waren, die weitreichende Garantiezusagen enthalten. Derzeit liegt der Höchstrechnungszins, der oft Garantiezins genannt wird, bei 0,9 Prozent. Das ist wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit einer Verpflichtung, diese 0,9 Prozent auch zu versprechen – die gibt es nämlich nicht. Wir ermuntern daher die Versicherer, im Neugeschäft risiko- und zinsorientiert durchaus unter den 0,9 Prozent Höchstrechnungszins zu bleiben.

Nach der Finanzkrise 2008 mahnte die Bafin: Zehn bis 15 Jahre halte die Branche die extremen Niedrigzinsen aus. Danach werde es knapp. Das ist nun zwölf Jahre her.

Die Niedrigzinsphase ist weiterhin eine große Herausforderung. Aber im Jahr 2011 haben wir eine zusätzliche Reserve eingeführt, die Zinszusatzreserve, und die hilft jetzt enorm. Sie zwingt Lebensversicherer dazu, eine zusätzliche Rücklage zu bilden. Sie beläuft sich derzeit auf rund 75 Mrd. Euro. Die Branche kann froh sein, dass sie dieses Polster aufgebaut hat – ohne wäre es sicherlich noch schwieriger. Aber auch auf der Anlageseite bleibt es schwer: Die Zeiten sind endgültig vorbei, in denen man sich sichere deutsche Staatsanleihen für 15 Jahre ins Depot legen konnte und damit eine auskömmliche Rendite erzielte. Für die Versicherer ist es unausweichlich, ein höheres Risiko einzugehen, um ein Mindestmaß an Kapitalerträgen zu generieren.

Der Fall Wirecard: Schon vor dem Interview mit Capital am 25. Juni hatte Felix Hufeld ausrichten lassen, er werde keinesfalls etwas zu Wire­card sagen. Kurz vor dem Gespräch stellte Wirecard einen Insolvenzantrag, Hufeld blieb bei seiner Linie: kein Kommentar. Nach etlichen öffentlichen Äußerungen des Bafin-Chefs zu dem Fall und Beschwerden von Capital hieß es dann zunächst, Hufeld werde sich doch noch äußern. Nachdem Capital aber seine Fragen gestellt hatte, ein neuer Rückzieher: kein Kommentar zu Wirecard. Capital dokumentiert das Gespräch mit ihm dennoch – im Kern sagt Hufeld sowieso die ganze Zeit: Seiner Behörde sei bei Wire- card nichts vorzuwerfen, er würde genau so wieder handeln.

Jeder vierte Versicherer von rund 80 hierzulande steht derzeit ­unter „Manndeckung“ der Bafin, ­sagten Sie selbst mal. Und 36 Pensionskassen. Sind die zu große Risiken eingegangen?

Heute spreche ich eher von ­intensivierter Aufsicht.

Was bedeutet „intensivierte Aufsicht“ genau?

Die gut 20 Lebensversicherer haben erhöhte Berichtspflichten und müssen der Bafin häufiger als sonst Rechenschaft ablegen. So müssen sie uns zum Beispiel die voraussichtliche Geschäftsentwicklung für die kommenden Jahre plausibel darlegen. Auch sind die betroffenen Unternehmen verpflichtet, Maßnahmen zu entwickeln, mit denen sie sicherstellen, ihre Verpflichtungen dauerhaft zu erfüllen.

Sind diese 20 Unternehmen akut bedroht – und manche nicht mehr zu retten?

Bei den einzelnen Unternehmen gibt es natürlich noch einmal eine gewisse Spreizung: Um einige machen wir uns größere Sorgen als um andere. Aber ich kann das natürlich nicht weiter konkretisieren. Es gibt jedoch keinen Fall, bei dem wir einen akuten Ausfall erwarten.

Für wie viele der 80 Lebensver­sicherer ist langfristig noch Platz auf dem deutschen Markt?

Ich biete Ihnen eine präzise Prognose an: für weniger. Niemand weiß, für wie viele genau, aber es gibt einen Trend zur Konsolidierung, das ist klar. Ob wir in zehn Jahren bei 75 oder 65 Unternehmen sind, das muss der Markt entscheiden.

Wenn sich nun viele schwächere Versicherer zu einem großen zusammenschließen, ist ja noch nicht unbedingt etwas gewonnen.

Wenn ein Problemfall einen anderen übernimmt, wird noch kein Gesunder draus – das haben wir auch im Bankensektor gesehen. Wir als Bafin müssen von der Risikotragfähigkeit überzeugt sein, sonst genehmigen wir solch einen Zusammenschluss nicht. Eine andere Möglichkeit ist, Versicherungsbestände an Abwicklungsunternehmen zu verkaufen. Das kann ein sinnvoller Schritt sein, um die Interessen der Kunden zu wahren – im Vergleich zu einer möglichen Insolvenz. Ich mache hier wohlgemerkt keine Werbung für Bestandsverkauf. Ich sage nur: Es ist eine legitime Option – neben anderen –, um Unternehmen zu stabilisieren.

Verkaufen nur Unternehmen mit Problemen ihre Bestände? Tun es nicht auch einige, um sich von ­lästigen Garantien zu befreien?

Aus Spaß an der Freude macht das keiner. Das kostet ja eine Menge Geld. Dafür brauchen Sie viele Anwälte, Wirtschaftsprüfer, und dann kommen noch die absolut nicht vergnügungssteuerpflichtigen ­Gespräche mit der Bafin dazu. Das macht niemand ohne Grund. Aber es stimmt: Der Verkauf muss nicht zwingend bedeuten, dass ein Bestand krisenhaft ist. Es kann auch eine strategische Portfolioentscheidung sein, weil ein Unternehmen zum Beispiel noch mehrere Versicherungssparten bedient, sich aber in Zukunft auf Schaden- und Unfallversicherungen fokussieren will – und deshalb Abschied von den Lebensversicherungen nimmt.

Für Kunden sind Bestands­abwicklungen aber immer ein Verlust­geschäft, oder?

Nein, das ist zweifellos nicht so. Und wenn Sie auf eine Bestandsübertragung anspielen: Dabei dürfen Versicherungsnehmer gar nicht schlechtergestellt werden. Das prüfen wir als Bafin auch. Aber für jedes Versicherungsportfolio gilt: Kunden wissen nicht, was sie in zehn oder 15 Jahren an Überschussbeteiligung oder Ausschüttungen erwarten. Für jedes normale lebende Portfolio gilt das übrigens auch. Es gibt in keiner Anlageform eine Garantie auf ewig gleichbleibende Renditen.

Bei der Lebensversicherung gibt es bald gar keine Garantien mehr: Der Garantiezins soll 2021 noch weiter gesenkt werden.

Das Finanzministerium legt den Höchstrechnungszins fest. Die Deutsche Aktuarvereinigung hat sich für 0,5 Prozent ausgesprochen, wir Aufseher sind da traditionell noch risikoaverser.

Es heißt immer, die Deutschen kaufen Lebens- und Rentenpolicen nur wegen der Garantiezinsen. Wenn der Zins auf nahe null sinkt – ist das nicht das Ende des Produkts Lebensversicherung?

Das glaube ich nicht. Sicher, es war über Jahrzehnte ein Wesensmerkmal der deutschen Lebensversicherung, dass sie mit einer sicheren und garantierten Rendite so etwas wie der Sockel in der Anlage jedes konservativen­ Kunden war. Deshalb ist sie so verbreitet. Aber auch deutsche Kunden ändern ihr Anlageverhalten. Wir sehen sehr wohl einen Trend zur Bereitschaft, auch Produkte zu kaufen, die keine klassischen Garantien tragen.