von Mariam Misakian Wer Geld auf die Seite legt, will damit früher oder später auch etwas anstellen. Je nach Anlagehorizont und Ziel sollte man dabei auf unterschiedliche Art sparen

Die meisten Menschen haben den ein oder anderen großen Traum, der finanziert werden will. Dafür braucht es einen Sparplan und die richtige Investmentstrategie. Doch wie fängt man an? Das Wichtigste zuerst: Bevor Geld in Spartöpfe und Depots für größere Ausgaben fließt, müssen alle Schulden beglichen sein. Denn wer einen Kredit aufgenommen hat, verliert durch die Zinsen langfristig Geld. Schritt Nummer zwei ist der altbekannte Notgroschen. Finanzberater raten in der Regel zu einem Polster von zwei bis vier Netto-Monatsgehältern auf einem Tagesgeldkonto.