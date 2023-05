Apple, JP Morgan, Pfizer – und die Frage: Too big to fail?

von Capital-Redaktion In der neuen Folge von „Aktien fürs Leben“ werfen Petra Ahrens und Timo Pache einen Blick auf drei große US-Aktien, bei denen man eigentlich auf die eine oder andere Art immer fragen kann: Too big to fail?

In der neuen Folge unseres Podcasts „Aktien fürs Leben“ geht es um die überraschend guten Zahlen von Apple für das erste Quartal. Daran schließen sich Fragen an, was eventuell nach dem iPhone-Geschäft kommt und wie der Weltkonzern noch expandieren kann. Welche Dienstleistungen wird der Konzern rund um seine Handys, Rechner und Uhren noch anbieten, und in welche Länder kann er noch expandieren?

Als zweite Aktie diskutieren Ahrens und Pache die US-Großbank JP Morgan, die allen Finanzkrisen und Crashs zum Trotz in den vergangenen 20 Jahren einen unwahrscheinlichen Aufstieg geschafft hat. Und die nach der jüngsten Übernahme der First Republic Bank in Kalifornien nun auf eine Bilanzsumme von fast 4000 Mrd. Dollar kommt – das ist wahrscheinlich tatsächlich too big to fail. Aber was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger?

Zum Abschluss geht es um den US-Pharmakonzern Pfizer, der in der Pandemie dank Corona-Impfstoff und Therapie zwei Jahre lang riesige Gewinne einfahren konnte – und sich jetzt neu erfinden muss. Für 43 Mrd. Dollar plant Pfizer die Übernahme des US-Krebsmittel-Spezialisten Seagen – wird das die Zukunft des Konzerns sein?