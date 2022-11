von Nadine Oberhuber Wer Geld auf der hohen Kante hat und dem Aktienmarkt nicht traut, der kann auch ganz klassisch investieren. Die gesunkenen Löhne von 2021 machen jetzt die gesetzliche Rente besonders interessant

Wenn Sie mich fragen, wie man dieser Tage am besten 25.000 Euro investiert oder vielleicht sogar 50:000 Euro, dann lautet meine Antwort: Es gibt eine Anlageklasse, bei der man derzeit so günstig Anteile erwerben kann wie selten. Billiger werden sie wohl nicht, und sie steigen garantiert im Wert. Also: Jetzt zugreifen und Rentenpunkte kaufen – auch wenn das kaum einer macht, denn die allerwenigsten Anleger haben diese ganz besondere Sparkasse überhaupt auf dem Plan: die Rentenkasse. Die ganz normale gesetzliche Rentenversicherung, in die Angestellte jeden Monat einzahlen.