von Christian Scheid

Die Aktie der Softwarefirma Adesso hat sich dem Abwärtstrend der Tech-Aktien entzogen. Dank des starken Wachstums gelang dem profitablen Unternehmen nun sogar der Aufstieg in den Dax.

Kaum eine IT-Aktie ist von der Korrektur verschont geblieben. Eine Ausnahme ist Adesso. Die Papiere der Beratungs- und Softwareentwicklungsfirma haben mitten in den Kriegswirren sogar den Ausbruch aus einem Seitwärtstrend geschafft und ein Rekordhoch markiert. Allein seit 2019 ging es mit dem Kurs um mehr als 300 Prozent nach oben.

Quasi als „Belohnung“ ist der Titel nun in den SDax aufgestiegen. Die Indexaufnahme ist Ausdruck des Investoreninteresses an dem stark wachsenden und profitablen Unternehmen. Adesso hat in den vergangenen zehn Jahren den Umsatz im Schnitt um 20 Prozent pro Jahr gesteigert und die Mitarbeiterzahl auf inzwischen mehr als 5800 ausgebaut.

„Wir werden im Rahmen unserer Wachstumsstrategie konsequent das Ziel weiterverfolgen, das Unternehmen zu einem der führenden Beratungs- und Technologiekonzerne in Europa auszubauen“, erklärte CEO Michael Kenfenheuer anlässlich der SDax-Mitgliedschaft. „Der Bedarf an IT-Dienstleistungen und Software ist ungebrochen hoch, so dass Adesso aufgrund der eigenen vorteilhaften Aufstellung auch künftig davon profitieren wird.“ Die nicht mehr allzu günstig bewertete Aktie eignet sich zur Depotbeimischung.