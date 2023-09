von Nadine Oberhuber Bald geht es mit den Kursen wieder bergauf, sagen etliche Analysten – und sind dabei vielleicht etwas zu euphorisch. Ein übereilter Markteinstieg könnte sich als zu früh erweisen

Diese Woche sind sich einige Marktbeobachter ganz sicher: Nach der jüngsten Schwächephase geht es an den Börsen bald wieder bergauf – ganz bestimmt. Das sagen zumindest jene, die sich am lautesten geäußert haben. Selbst die „Bild“-Zeitung rief zum großen Börseneinstieg auf, was nachdenklich stimmen sollte. Denn bisher bewahrheitete sich noch immer: Wenn beim abendlichen Partygespräch, beim Friseur und in den Boulevardzeitungen zum Kauf von Aktien geraten wird, wird es eher brenzlig. Weil die Euphorie weitaus größer ist als das Potenzial, das die Fundamentaldaten wirklich noch hergeben. Ist es auch diesmal so?